聯邦銀董事長林鴻聯：銀行追求穩步成長 企業應適度幫員工加薪

聯邦銀行2025年獲利再創新高，總資產規模也正式突破兆元關卡。董事長林鴻聯表示，銀行追求穩步成長，隨著今年不確定因素消除，一直看好台灣，他也直言，「台灣的景氣是給努力的人！」，努力就有機會；至於今年的年終表現則預期比上年好，預期加薪也會持續。

聯邦銀行21日舉行「聯邦銀行34周年行慶暨聯邦美術獎頒獎典禮」，董事長林鴻聯率領經營團隊出席，另外包括一卡通總經理鄭鎧尹、萊爾富總經理郭純宜、MaiCoin 創辦人劉世偉等策略夥伴皆出席。

聯邦銀行2025年獲利再創歷史新高，累計去年稅後純益約60.23億元，年增14.13%，每股稅後純益（EPS）1.27元，另外，聯邦銀行去年總資產規模也正式突破兆元關卡。林鴻聯表示，銀行不求所謂的高成長，而是追求穩步成長。

談到年終表現，林鴻聯透露聯邦銀行已經發放了，應該有比上一年好，預期今年加薪也會持續，但由於每一年都是在年中討論決定，因此最後將視調整後的結果。他強調，企業要適度地幫員工加薪，雖然每一個人可能程度會不一樣，但企業需要適度幫員工加薪，讓大家共同分享成功的果實。

隨著台美對等關稅談判結果出爐，最終降至15%不疊加。林鴻聯認為，對於川普關稅從去年到現在，以前可能有誤判，至今已有結論下來，從台灣周遭國家的反應更能反映出關稅結果是如何。

「我一直都認為台灣是很好的。」林鴻聯指出，景氣本來就是循環的，台灣的景氣是給努力的人，今年的不穩定因素都已經穩定了、不確定應該都確定了，應該不需要太過擔心。

針對房市看法，林鴻聯強調，房地產應該要在一個供需的狀況下，應該給想要買房、住房的人，而不是想要投資的人，應該給這些想要住房的人看看有沒有這個機會，包括政府、建商應該都要思考這個問題。