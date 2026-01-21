快訊

光寶科晚上七點重訊 總經理邱森彬說明收購案

獨／「京城四少」80年代一線小生近況曝 69歲男星不退休親吐現況

約晚3小時到…川普赴達沃斯論壇突返航 貝森特揭原因：歐洲何不坐下等

聯邦銀董事長林鴻聯：銀行追求穩步成長 企業應適度幫員工加薪

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行21日舉行「聯邦銀行34周年行慶暨聯邦美術獎頒獎典禮」，董事長林鴻聯率領經營團隊出席。記者葉佳華／攝影
聯邦銀行21日舉行「聯邦銀行34周年行慶暨聯邦美術獎頒獎典禮」，董事長林鴻聯率領經營團隊出席。記者葉佳華／攝影

聯邦銀行2025年獲利再創新高，總資產規模也正式突破兆元關卡。董事長林鴻聯表示，銀行追求穩步成長，隨著今年不確定因素消除，一直看好台灣，他也直言，「台灣的景氣是給努力的人！」，努力就有機會；至於今年的年終表現則預期比上年好，預期加薪也會持續。

聯邦銀行21日舉行「聯邦銀行34周年行慶暨聯邦美術獎頒獎典禮」，董事長林鴻聯率領經營團隊出席，另外包括一卡通總經理鄭鎧尹、萊爾富總經理郭純宜、MaiCoin 創辦人劉世偉等策略夥伴皆出席。

聯邦銀行2025年獲利再創歷史新高，累計去年稅後純益約60.23億元，年增14.13%，每股稅後純益（EPS）1.27元，另外，聯邦銀行去年總資產規模也正式突破兆元關卡。林鴻聯表示，銀行不求所謂的高成長，而是追求穩步成長。

談到年終表現，林鴻聯透露聯邦銀行已經發放了，應該有比上一年好，預期今年加薪也會持續，但由於每一年都是在年中討論決定，因此最後將視調整後的結果。他強調，企業要適度地幫員工加薪，雖然每一個人可能程度會不一樣，但企業需要適度幫員工加薪，讓大家共同分享成功的果實。

隨著台美對等關稅談判結果出爐，最終降至15%不疊加。林鴻聯認為，對於川普關稅從去年到現在，以前可能有誤判，至今已有結論下來，從台灣周遭國家的反應更能反映出關稅結果是如何。

「我一直都認為台灣是很好的。」林鴻聯指出，景氣本來就是循環的，台灣的景氣是給努力的人，今年的不穩定因素都已經穩定了、不確定應該都確定了，應該不需要太過擔心。

針對房市看法，林鴻聯強調，房地產應該要在一個供需的狀況下，應該給想要買房、住房的人，而不是想要投資的人，應該給這些想要住房的人看看有沒有這個機會，包括政府、建商應該都要思考這個問題。

聯邦銀行 董事長 景氣 關稅

延伸閱讀

影／台美關稅底定 江啟臣：會努力為產業找出路

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

卓榮泰嗆跟立院辯論總預算 黃國昌：像混混叫囂，別找藉口躲起來

韓國總理金民錫將訪美會范斯 談核潛艦與半導體關稅

相關新聞

運彩去年銷售710億元再創歷史新高 總座喊出今年目標850億元

台灣運彩21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，由運動部黃啟煌次長親臨頒獎，總經理林博泰在致詞時表示，2025年雖然沒...

聯邦銀董事長林鴻聯：銀行追求穩步成長 企業應適度幫員工加薪

聯邦銀行2025年獲利再創新高，總資產規模也正式突破兆元關卡。董事長林鴻聯表示，銀行追求穩步成長，隨著今年不確定因素消除...

市場還在等降息 滙豐獨排眾議：聯準會降息周期已結束

有別於市場普遍預期美國聯準會今年有機會降息一至二次，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲表示，聯準會已經結束降息...

AI 吃電怪獸！12月高壓用電續亮紅燈 半導體用電呈雙位數成長

AI浪潮持續擴散，帶動半導體與電子產業動能再度升溫，用電數據率先反映景氣熱度。台灣綜合研究院21日公布2025年12月E...

環島電網最後一哩 台電擬依附「蘇花安」布地下電纜保全蘇花美景

台電推動環島電網，提升台灣全島供電韌性，現在就差最後一哩路，台電21日表示，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安...

盧特尼克話說太滿？ 中經院院長連賢明提四點反擊

台美關稅談判，美國商務部長盧特尼克說台灣投資5,000億美元只是「頭期款」，還揚言要在美國總統川普任內要把台灣四成的半導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。