三大公建遭點名 國道7號、危樓重建、醫院擴建進度亮紅燈

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

重大計畫預算規模寫新高。國發會公布2025年第3季行政院列管重要計畫推動情形，全院列管計畫共1,254項，年計畫經費達1兆3,550.56億元，規模寫歷年新高。不過，仍有國道7號高雄路段、公有危險建築補強重建，以及衛福部台北醫院大樓擴建等三項計畫，遭點名為高風險「紅燈」案件，成為政府衝刺預算執行成效的關鍵考驗。

依國發會統計，截至去年第3季，整體經費達成率為59.81%，較上年同期下滑2.14個百分點，反映預算執行節奏仍有落差；但若觀察實際支出，累計執行金額達8,104.25億元，仍較去年同期增加90.66億元。

從計畫結構來看，公共建設仍是預算主體，年計畫經費8,082.26億元，占總體59.65%，規模寫近12年新高；社會發展計畫則是項數最多，共426項，占比約34%。若單看行政院直接管制的32項重大計畫，第3季經費達成率66.41%，較上年同期提高2.04個百分點，多數進度符合預期。

然而，在公共建設預警計畫中，仍有三項被列為高風險紅燈案件。其一為內政部前瞻基礎建設中的「公有危險建築補強重建計畫」，確定有24.24億元經費無法執行，預估年底達成率為53.21%至63.4%。

國發會指出，該案因規劃設計與都市設計審議等前置作業耗時超出預期，加上多次流標、施工不順及鄰地抗爭等因素，導致當年度補助經費無法如期支用；另前瞻基礎建設第5期特別預算核定時程延後，也進一步壓縮補助案件的核定與撥款進度。建議未來在辦理核定時，應參考各地方政府過往執行經驗，務實估算規劃設計、用地變更及都市設計審議所需時程，據以精準分配各年度可執行經費。

其二為交通部國道7號高雄路段計畫，年計畫經費103.77億元，截至第3季仍因用地取得不順，約100億元經費無法支用。國發會指出，該案已提前於5月啟動協議價購作業，但仍須取得地主同意，影響經費執行；同時，地價上漲也推升用地與拆遷補償成本，致使計畫總經費由原先1,357.9億元調增至1,501.7億元。不過，高公局去年第4季已支應102億元完成部分用地取得，該案可望在第4季解除紅燈。

其三則是衛福部台北醫院急重症大樓擴建工程，因醫療空間需求調整與計畫多次修正，預計有10.2億元確定無法於年底執行完畢，目前正辦理第3次修正計畫。國發會指出，該案先是進行需求變更，估驗速度和施工速度又較差，才導致總體進度落後，顯見前期規劃不夠周延，後續應強化成本控管與工程整合時程機制，才能確保重大建設如期推進、如質完成。

