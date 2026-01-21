快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲（左）表示，有別於市場共識，滙豐認為美國聯準會降息周期已經結束。記者仝澤蓉／攝影
有別於市場普遍預期美國聯準會今年有機會降息一至二次，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲表示，聯準會已經結束降息周期，因為美國經濟表現強韌，已經不需要加大貨幣寬鬆。

根據美國聯準會2025年12月釋出的最新「點陣圖」（Dot Plot）預測，官員們的預期顯示，今年聯準會僅會降息一次（約0.25個百分點），聯邦基金利率區間降至3.25%至3.5%。 市場則普遍預期聯準會1月可能不會降息，但是3月或6月將重啟降息。

但范卓雲在滙豐銀行2026年第1季投資展望說明會表示，「我們預測跟市場共識不一樣，我們認為聯準會已經結束降息周期了」。

她解釋，由於美國經濟表現比市場預期堅韌，12月非農就業報告顯示失業率往下，勞動市場維持相對穩健；但是美國通膨依然處於高於央行預期狀況，加上許多人共同的疑問是，美國總統川普可能很快就會任命一位立場與他接近，偏向鴿派的聯準會新主席，應該還會有降息的機會。但滙豐認為，以美國經濟判斷，美國已不需要加大貨幣寬鬆。

范卓雲指出，如果美國最後由一位鴿派聯準會主席出線，他的降息幅度比美國經濟基本面所需要的更多，將引發長期國債殖利率上升。

至於是否會因為聯準會結束降息周期，造成美股承壓？范卓雲則認為不太需要擔心，因為美國有其他包括大而美法案、供應鏈回流、鼓勵製造業回流等利多因素，「我們認為美國市場能承受央行不再降息的影響」。

美國經濟 美國聯準會 降息 央行

市場還在等降息 滙豐獨排眾議：聯準會降息周期已結束

