淨零沙盒實驗成果豐碩 鄭麗君：淨零轉型也要走出「台灣模式」

行政院副院長鄭麗君21日出席「公民社會的淨零沙盒實驗—社區到政策的雙螺旋」聯合成果交流會時表示，很高興能見證淨零沙盒實驗計畫3年來的豐碩成果，透過「串資源、導技術、建制度」的系統性輔導，已累積培育63支計畫、41個民間團體，開展出多元實踐方式，其中包含NGO及新創團隊，也有許多中介組織扮演媒合平臺，並導入技術，實現一個由下而上「社區驅動」的淨零轉型新模式。

鄭麗君表示，這次是她第2次參與成果發表會，上任以來，出席率是百分之百，因為她始終認為淨零沙盒實驗計畫非常重要，儘管過去大半年都投入對美關稅談判，但她仍定期主持行政院永續會氣候變遷與淨零轉型專案小組，因為永續發展是整個人類社會最重要的一個共同願景，「我們只有一個地球，也只有一個臺灣」，我們的生活方式必須確保下一代保有追求美好生活的權利，這也是當代人類應善盡的責任，因此淨零轉型是政府必須持續努力不懈的重要任務。

鄭麗君回顧去(2025)年參加成果發表會時，正值政府緊鑼密鼓研擬「臺灣總體減碳行動計畫」之際，當時看到沙盒實驗計畫展現公民社會從在地出發，在參與淨零科技創新的過程中，形塑出可行且具行動力的實踐路徑，令她深受啟發與感動。因此，政府特別在「六大部門減碳行動計畫」及五大制度創新外，額外引入「社區驅動」作為臺灣淨零轉型六大制度創新之一，藉以完善整個國家NDC 3.0（國家自定貢獻）的總體減碳行動計畫。

鄭麗君特別感謝淨零沙盒實驗計畫為政府帶來政策思維上的重大啟發，尤其在淨零轉型過程中，除了能源及產業轉型外，更重要的是透過社會創新來引領生活方式的改變，一同追求更綠色的生活方式，而這必須由下而上，透過在地的實踐來帶動與翻轉，藉由在地公民團體、社區及企業以及專家參與、科技導入，創造出新的淨零解方，回應氣候變遷帶來的總體挑戰。也因此在「臺灣總體減碳行動計畫」中，特別導入「社區驅動」制度創新，期盼結合豐沛的公民社會力量，發展出屬於台灣特有的淨零轉型新模式。

鄭麗君強調，她始終認為科技的主體是「人與社會」，臺灣是製造出口優勢國家，擁有最先進的智慧製造前瞻科技，以及強大的製造實力，當臺灣產業走向國際，進一步擴大國際布局時，她非常期待臺灣能成為一個善用科技的進步社會，運用我們自身的民主DNA及公民社會豐沛的創新力量，證明臺灣能善用科技造福人類社會，並達成讓民眾生活邁向更永續進步的願景。

鄭麗君說，為讓淨零沙盒實驗計畫持續推進，作為政府各部會政策擬定的重要參考經驗與實踐路徑，已由環境部、國科會、國發會及有關部會共同參與，成立「跨部會淨零轉型社區驅動統籌平臺」，統整政府的預算與計畫資源，結合國科會淨零沙盒計畫與各部會已形成的社區網絡，將單一部會的實驗計畫，升級為跨部會與系統整合的國家級淨零區域治理平台，給予大家更多支持，擴大淨零轉型的社會參與，讓成功的經驗得以複製與擴散，加速淨零轉型的進程。

鄭麗君提到，22日在總統府舉行的「國家氣候變遷對策委員會」已邀請國科會臺灣淨零科技方案推動小組報告淨零沙盒計畫執行成果，希望給各部會更多啟發，期盼透過公私協力，讓臺灣淨零轉型各項行動計畫更具公民社會的民主、開放與參與思維，進一步帶動更多在地綠色就業機會、吸引更多綠領人才，打造更豐富多元的在地綠生活。