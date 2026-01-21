運輸減碳缺口大 專家建議陸運升級E10、空運導入ATJ雙軌並進

面對2050年淨零排放目標，台灣運輸部門減碳壓力日益升高。美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains & BioProducts Council, USGBC）與中華經濟研究院20日共同舉辦「生質能源研究成果發表會」，公布2025年度研究報告指出，台灣運輸部門距2030年減碳目標仍存在明顯缺口，建議陸運應由現行E3酒精汽油儘速升級至E10，空運則須引進ATJ（酒精轉噴射燃料）技術，以「陸空並進」方式務實推動低碳轉型。

本次發表會由USGBC駐台代表盧智卿主持，USGBC全球副總裁Cary Sifferath、美國堪薩斯州玉米委員會委員Derek Belton專程來台出席。與會者包括中經院區域發展研究中心主任劉大年、能源與環境研究中心主任劉哲良、國際所所長温蓓章、綠色經濟研究中心副研究員陳中舜，以及經濟部能源署、標準檢驗局、中油、台塑化與車輛公會等產官研代表，就生質能源供應鏈與法規調適進行交流。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，中經院與USGBC合作已邁入第三年，研究結果顯示，引進E10乙醇汽油可有效填補運輸部門減碳政策缺口，並進一步將討論延伸至永續航空燃料（SAF），思考如何將全球低碳趨勢轉化為台灣可落地的行動方案。

USGBC全球副總裁Cary Sifferath指出，政府、產業與學界的高度參與，凸顯台灣能源轉型的戰略重要性。台灣長期是美國重要的經濟夥伴，在生質能源與低碳領域具備深化合作的基礎。過去20年，美國玉米乙醇在不增加耕地的情況下大幅提升產量，並透過碳捕捉技術進一步降低碳排，生質乙醇可望成為台灣立即可部署、具擴展潛力的減碳解方。

在陸運部分，中經院國際所所長温蓓章於「從E3試辦轉進E10普及」報告中指出，即使依照現行第二期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案推動，至2025年仍將面臨約198.4萬公噸的減碳缺口，加上國內燃油車汰換速度偏慢，單靠電動化難以在短期內解決既有車隊的排放問題。

研究顯示，若全面改用E10酒精汽油，單車碳排可減少約7.3%，全台每年可減碳約202萬公噸，足以彌補現行政策缺口。調查也指出，國內約92%的機車及多數小客車在硬體上可直接使用E10，無須改裝。經濟部標準檢驗局已啟動相關國家標準修訂，預計2026年完成。中經院建議，未來可透過稅費減免與清楚標示，強化價格與資訊誘因，提升E10普及率。

在航空運輸方面，中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，台灣2030年SAF需求量預估達24萬噸，但目前主要仰賴廢食用油原料，實際可供產能僅約6萬噸，缺口高達18萬噸，料源不足成為產業最大隱憂。

陳中舜表示，全球SAF技術正由油脂為主的HEFA，轉向以酒精為原料的ATJ技術。美國成熟的玉米乙醇供應鏈，結合碳捕捉與氣候智慧型農業，其SAF碳強度已符合國際民航組織（ICAO）標準。報告建議，台灣短期可擴大HEFA產能並搭配進口，中期則應積極引進ATJ技術，建立多元且具韌性的SAF供應體系。

USGBC駐台代表盧智卿在閉幕致詞時指出，無論是陸運E10或空運SAF，關鍵在於穩定料源與成熟技術。此次發表會整合研究成果與政策建議，為台灣生質能源發展勾勒出清楚路徑，期待透過法規、技術與供應鏈整合，加速交通運輸部門低碳轉型，並強化台灣在全球綠色供應鏈中的競爭力。