匯豐：亞洲數據中心容量2025至2030複合年成長率13.1% 超過歐美

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

滙豐銀行今舉行2026年第1季投資展望記者會，滙豐主軸為「以韌性應對環球新變局」。滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示：「我們預測亞洲數據中心容量在2025年至2030年間的複合年成長率為13.1%，高於北美洲的9.2%和歐洲的5.3%。在數據中心建設方面，亞洲較美國更具競爭優勢，因為政府提供強大政策支持、能源成本具競爭力、土地資源充足，而且鄰近製造業地點。我們青睞亞洲晶片製造商、半導體設備製造商、電力設備、儲能技術和智慧電網供應商。」

何偉華指出：「我們對全球及亞洲人工智慧商業化，尤其是亞洲數據中心的快速擴張，保持樂觀態度。台灣憑藉其在半導體和數據中心供應鏈中獨特而強大的市場地位，被視為人工智慧超級投資週期的主要受益者。我們預計，全球超大規模數據中心營運商將在2026年繼續大幅增加資本支出，為人工智慧賦能者和應用者創造大量成長機會。除了科技領域，台灣銀行業在過去幾季也實現了穩健的貸款成長，這主要受益於人工智慧數據中心基礎設施融資需求的快速成長。在當前人工智慧投資熱潮中，擁有多家海外分行的銀行是主要受益者。」

何偉華說明：「我們的中國大陸創新贏家主題強調偏好人工智慧生態系統的領先企業，包括半導體、人工智慧雲端和代理、軟體以至實體人工智慧，以及人工智慧生物科技。中國大陸的《第十五個五年規劃（2026-2030年）》將科技自立和創新主導的成長模式列為核心策略，在不同行業推動新一波人工智慧投資浪潮。」

在滙豐的槓鈴策略下，何偉華指出：「提升亞洲股東投資報酬主題偏好透過發放高股息、增加股份回購和推動增值併購活動來提升股東權益報酬率的優質公司。配合企業治理改革帶來的支持，市場共識預測MSCI亞洲的股東權益報酬率應可望從2024年的10.4%，穩步上升至2027年的12.1%。」

人工智慧 滙豐銀行 科技

2026年一開始，放眼望去一片樂觀。人工智慧資本支出仍在噴射、美國勞動市場安全降落、美國聯準會降息已是共識，各國政府的財政政策更是蓄勢待發不容質疑。如果說前幾年是宏觀預期大洗牌，今年更像是真金白銀的驗證年，也就是經濟大方向好，但想躺贏可沒那麼容易，市場波動只會多不會少。

