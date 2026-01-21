川普關稅政策發威 PwC：近四成台灣企業將投資美國

PwC於2026年世界經濟論壇(World Economic Forum)發布《第29屆全球企業領袖調查報告》，PwC Taiwan於21日發布《2026全球暨臺灣企業領袖調查報告：厚積至深 銳意薄發》。調查發現，在川普關稅政策影響下，44%臺灣企業領袖視「關稅」為高度威脅，凸顯供應鏈關鍵角色使臺灣企業深受國際局勢與貿易政策影響；近四成臺灣企業領袖將投資美國，較去年大幅增加12個百分點，以半導體與電子業等產業為主。

調查主要發現，「美國政策驅動投資版圖重組」美國已成為全球（35%）、亞太（42%）及臺灣（39%）企業領袖鎖定的投資地首選；「景氣展望維持樂觀」61％全球企業領袖看好未來一年全球經濟，臺灣企業領袖對景氣也具有信心，50％預期全球景氣將提升，63％看好臺灣在地經濟成長；「人才是臺灣企業最深的焦慮」，特別是「關鍵技能人才的取得」（52%）是臺灣企業未來一年的重大威脅，遠超過全球（22％）。

過去一年中，儘管AI助攻部分企業提升營收（全球30%，臺灣27%）或降低成本（全球24%，臺灣22%），但全球仍有超過四成（42%）、臺灣超過半數（54%）企業領袖表示，尚未看見AI帶來實質財務成效，也就是多數企業尚未從AI獲益。

臺灣企業領袖調查計畫主持人/資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，全球經濟情勢瞬息萬變，川普關稅政策、地緣政治與科技變革正在改寫企業競爭規則：AI效益尚未全面兌現、關鍵人才供需失衡、美國政策驅動投資版圖重組，這些力量相互交織，考驗企業領袖的策略抉擇。臺灣企業多年來已厚積實力，此刻是銳意發揮之時，期盼本調查報告能成為企業領袖手中的策略羅盤，協助校準企業在產業的位置，調整行動方向，在AI時代的不確定性中領先。

雖然調查執行期間，臺美關稅尚未底定，但臺灣企業領袖早已開始布局東擴地圖，近四成（39%）臺灣企業領袖將投資美國，較去年調查上升12個百分點。從產業別來看，半導體業、電子零組件業與其他電子業、生技業、金融業等，超過三成企業打算投資美國。

臺灣企業投資的前五大國家，除了美國（39%）與中國大陸（33%），排名第三的越南（28%）仍是企業布局的重要選擇。與去年調查相較，泰國雖因政治衝突導致投資意願下降，仍位居排名第四。日本（15%）因半導體供應鏈帶動，成為臺灣企業投資第五大國家。

臺灣企業領袖調查計畫協同主持人/資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，當不確定性成為常態，企業的競爭優勢，將取決於能否在變局中厚植實力，真正的信心，並非來自順風順水的環境，而是根植於企業應對衝擊的內在韌性，預見風險、有效回應、化危機為轉機。這需要的不只是策略，更是將創新、AI、韌性，內化為組織的策略與執行力，在關鍵時刻轉化為定義未來的力量。