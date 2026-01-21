不服來辯！總預算8度被擋 卓揆：施政計劃不容許被分割延宕

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2026年中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰21日表示，總預算代表的是總統對國家未來這一年的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂，「我要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？」

對於總預算八度在國會被擋，卓榮泰21日受訪時表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

卓榮泰表示，所以他要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？我們也會就2,992億的新增計畫以及延續性計畫(新增項目)加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步，謝謝。

