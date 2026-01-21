均衡配置迎新年 地緣與關稅紛擾再起

2026開年美股續揚，但國際情勢變化再起，從委國事件、伊朗動亂，近期格陵蘭議題再度引發美歐之間關稅變數。富蘭克林證券投顧建議，美國經濟與企業基本面穩健，但地緣政治角力可能為估值已高的股市帶來波動風險，透過股債平衡布局策略，兼具追成長、顧收益與抗波動，更有機會掌握2026年資產輪動行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，2026年美國整體經濟展望正向，儘管股票估值偏高，但市場仍存在極佳選股與債券收益機會。預期貨幣環境仍相對寬鬆，今年仍有兩次的降息機會。另外在大而美法案加持下，提高退稅、激勵企業資本支出等財政措施有望持續帶動上半年經濟表現，看好美股2026年獲利預估達雙位數。

愛德華．波克指出，這波美股牛市主要來自獲利驅動的良性上漲，儘管股票估值在連續上漲後已在高位，但投資輪動趨勢也將隨估值分散、各產業基本面改善延續，如科技股仍將受惠於AI更廣泛運用於企業營運所帶動的強勁資本支出。而在政策監管放鬆下的金融、公用事業、工業和能源類股，這些對合規成本和資本密集度敏感的產業也有望迎接順風。

不過，除地緣政治變化，美國今年亦將舉行期中選舉，而勞動力市場與通膨變化、人工智慧的支出前景等，都可能牽動市場風險與波動。愛德華．波克進一步說明，投資人是時候更重視平衡分散布局的優勢，除了股市機會外，目前企業債市仍提供4%~7%具吸引力的收益水準，可提供投資組合收益現金流，也有助於分散風險。

富蘭克林證券投顧表示，專業經理團隊全方位的彈性策略運用，可幫助投資人克服追高殺低與猶豫不決的投資痛點，並協助投資人放眼全球機會而不侷限少數擁擠交易。富蘭克林收益投資團隊善於彈性運用股票、債券與混合性資產爭取全方位投資與收益機會，打造全天候的投資選擇。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國，現階段配置股債各半，成長、循環與防禦產業布局均衡，富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金布局全球，配置近五成於美國以外市場，略為積極的股六債四配置，加上相對側重成長股的布局(27%)，可同時掌握區域、資產與產業的輪動契機。