快訊

75萬分之1奇蹟！男子公路直擊「雪白仙氣靈獸」 真實身分網驚：幸運女神下凡

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

AI 吃電怪獸！12月高壓用電續亮紅燈 半導體用電呈雙位數成長

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI浪潮持續擴散，帶動半導體與電子產業動能再度升溫，用電數據率先反映景氣熱度。台灣綜合研究院21日公布2025年12月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量年增1.48%，電力景氣燈號續亮紅燈，其中半導體用電年增10.78%，呈現雙位數成長，顯示AI與出口雙引擎發力，推升經濟動能維持高檔。台綜院並預估，12月經濟成長率達7.8%。

台綜院指出，受惠人工智慧（AI）應用快速擴展，高效能運算（HPC）、雲端服務與資通訊產品需求持續暢旺，帶動半導體先進製程、先進封裝與高速運算相關產能滿載，用電成長再度走強。12月半導體用電量占台電AMI產業用電比重已逾三成，凸顯其在整體產業用電結構中的關鍵地位。

從整體用電結構觀察，12月台電高壓以上產業用電年增1.59%，其中製造業用電成長0.95%，服務業用電成長4.25%。台綜院分析，隨半導體生產動能擴張，上游設備、材料及相關供應鏈同步受惠，科技產業景氣持續升溫，也成為支撐整體經濟的重要力量。

就各產業別來看，製造業呈現明顯分歧。台綜院指出，電腦、電子與半導體產業在國際科技大廠AI資本支出穩定擴張帶動下，用電與外銷訂單同步成長，12月製造業外銷訂單年增43.79%，景氣維持穩健擴張；反觀鋼鐵、紡織、化學材料等傳統產業，仍受關稅衝擊、國際需求疲弱及供給過剩影響，用電表現偏弱，電力景氣燈號多維持藍燈。

其中，半導體業12月用電年增10.78%，電力景氣燈號已連九個月亮紅燈；電腦、電子及光學製品業用電年增9.8%，同樣呈現熱絡紅燈，反映AI伺服器、資料中心與資通訊設備需求持續擴張。

台綜院表示，12月在AI浪潮延燒下，相關產業仍處上行循環，用電成長與外銷訂單同步走揚，支撐經濟維持亮眼表現。展望後續，台灣以半導體、伺服器與AI硬體為核心的出口與投資模式，仍將主導經濟成長動能，但產業與市場高度集中，也使外部風險同步升高，後續仍須密切關注地緣政治與全球貿易環境變化。

景氣燈號 半導體 AI

延伸閱讀

財政部統計出爐！新青安12月撥貸364.71億元 去年4月以來新高

協和電廠汙染場址整治案 環團籲市府駁回台電「草率版」…市府回應立場

好市多北屯店停電！消費者「手機燈海」撐全場急撤退 台電：供電正常

美國12月關稅收入連二月下滑

相關新聞

運彩去年銷售710億元再創歷史新高 總座喊出今年目標850億元

台灣運彩21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，由運動部黃啟煌次長親臨頒獎，總經理林博泰在致詞時表示，2025年雖然沒...

美中關稅變局 杜紫軍、令狐榮達剖析台灣產業續存關鍵

台中市是精密機械重鎮，站在美中關稅壁壘與AI技術革命交會的暴風眼，台中市經發局攜手東海大學1月30日舉辦首場「台中市特定...

AI 吃電怪獸！12月高壓用電續亮紅燈 半導體用電呈雙位數成長

AI浪潮持續擴散，帶動半導體與電子產業動能再度升溫，用電數據率先反映景氣熱度。台灣綜合研究院21日公布2025年12月E...

環島電網最後一哩 台電擬依附「蘇花安」布地下電纜保全蘇花美景

台電推動環島電網，提升台灣全島供電韌性，現在就差最後一哩路，台電21日表示，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安...

盧特尼克話說太滿？ 中經院院長連賢明提四點反擊

台美關稅談判，美國商務部長盧特尼克說台灣投資5,000億美元只是「頭期款」，還揚言要在美國總統川普任內要把台灣四成的半導...

丁學文專欄／韌性是否續保今年繁榮？政治擾亂商業決策

2026年一開始，放眼望去一片樂觀。人工智慧資本支出仍在噴射、美國勞動市場安全降落、美國聯準會降息已是共識，各國政府的財政政策更是蓄勢待發不容質疑。如果說前幾年是宏觀預期大洗牌，今年更像是真金白銀的驗證年，也就是經濟大方向好，但想躺贏可沒那麼容易，市場波動只會多不會少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。