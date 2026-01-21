AI 吃電怪獸！12月高壓用電續亮紅燈 半導體用電呈雙位數成長

AI浪潮持續擴散，帶動半導體與電子產業動能再度升溫，用電數據率先反映景氣熱度。台灣綜合研究院21日公布2025年12月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量年增1.48%，電力景氣燈號續亮紅燈，其中半導體用電年增10.78%，呈現雙位數成長，顯示AI與出口雙引擎發力，推升經濟動能維持高檔。台綜院並預估，12月經濟成長率達7.8%。

台綜院指出，受惠人工智慧（AI）應用快速擴展，高效能運算（HPC）、雲端服務與資通訊產品需求持續暢旺，帶動半導體先進製程、先進封裝與高速運算相關產能滿載，用電成長再度走強。12月半導體用電量占台電AMI產業用電比重已逾三成，凸顯其在整體產業用電結構中的關鍵地位。

從整體用電結構觀察，12月台電高壓以上產業用電年增1.59%，其中製造業用電成長0.95%，服務業用電成長4.25%。台綜院分析，隨半導體生產動能擴張，上游設備、材料及相關供應鏈同步受惠，科技產業景氣持續升溫，也成為支撐整體經濟的重要力量。

就各產業別來看，製造業呈現明顯分歧。台綜院指出，電腦、電子與半導體產業在國際科技大廠AI資本支出穩定擴張帶動下，用電與外銷訂單同步成長，12月製造業外銷訂單年增43.79%，景氣維持穩健擴張；反觀鋼鐵、紡織、化學材料等傳統產業，仍受關稅衝擊、國際需求疲弱及供給過剩影響，用電表現偏弱，電力景氣燈號多維持藍燈。

其中，半導體業12月用電年增10.78%，電力景氣燈號已連九個月亮紅燈；電腦、電子及光學製品業用電年增9.8%，同樣呈現熱絡紅燈，反映AI伺服器、資料中心與資通訊設備需求持續擴張。

台綜院表示，12月在AI浪潮延燒下，相關產業仍處上行循環，用電成長與外銷訂單同步走揚，支撐經濟維持亮眼表現。展望後續，台灣以半導體、伺服器與AI硬體為核心的出口與投資模式，仍將主導經濟成長動能，但產業與市場高度集中，也使外部風險同步升高，後續仍須密切關注地緣政治與全球貿易環境變化。