運彩去年銷售710億元再創歷史新高 總座喊出今年目標850億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣運彩總經理林博泰期盼今年銷售突破800億元大關，達到850億元的目標。葉佳華／攝影
台灣運彩總經理林博泰期盼今年銷售突破800億元大關，達到850億元的目標。葉佳華／攝影

台灣運彩21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，由運動部黃啟煌次長親臨頒獎，總經理林博泰在致詞時表示，2025年雖然沒有國際重大賽事的加持，但在主管機關運動部政策支持、所有經銷商共同努力之下，去年銷售達到710億元，突破700億元大關，創下歷史新高。展望今年，林博泰也喊出，今年銷售目標訂為850億元，期盼在三大國際賽事加持之下，再創高峰。

林博泰也指出，2025台灣運彩銷售穩健成長的三大關鍵因素，第一、網球銷售破百億，成為運彩四哥，2025年也迎來網球四哥，銷售突破百億，來到104億，成為破700億的關鍵之一，棒、籃、足則霸榜前三。

二、賽事全天串聯，特別是場中投注的提供，2025提供超過5,000場的場中投注，場次大幅提升近3成，涵蓋全天各個時段，包括早上的美國職籃、美國職棒，下午、晚上的網球、亞洲棒籃賽事（如中華職棒、日職棒、韓職籃）與羽球、冰球等，全年度、全時段的場中賽事，讓民眾有更多投注的選擇，大量滿足不同時段、不同喜好球種的消費者需求。

三、投注通路更便利，2,700家經銷商實體及線上兩個通路齊發，24小時提供投注服務，不僅實體店面的銷售穩定成長，線上會員的人數及投注金額也都有顯著的增加，線上投注金額的佔比也逐步提高至43%，通路的便利性讓消費者更願意參與投注。

展望2026年，林博泰指出，2026年為西元年偶數年，將迎來運動大年，包括三月即將開始的世界棒球經典賽、六月至七月有世界盃足球賽、九月則有名古屋亞運，針對這三大重大國際賽事，台灣運彩將在玩法、行銷促銷、通路活動備好相關計劃，陪同經銷商提供優質服務給消費者，號召全國民眾一起來買運彩，期盼運彩銷售可以突破800億元大關，達到850億元的銷售目標。

中華職棒 運動 消費

