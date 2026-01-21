快訊

環島電網最後一哩 台電擬依附「蘇花安」布地下電纜保全蘇花美景

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
西電東送現在依賴新東西線，台電規畫建置環島電網，以提升東部地區的供電韌性，但差最後一哩路，台電希望未來能依附蘇花安布建電力設施，完成環島電網。圖／台電提供
西電東送現在依賴新東西線，台電規畫建置環島電網，以提升東部地區的供電韌性，但差最後一哩路，台電希望未來能依附蘇花安布建電力設施，完成環島電網。圖／台電提供

台電推動環島電網，提升台灣全島供電韌性，現在就差最後一哩路，台電21日表示，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。

台電說明，目前花蓮地區供電以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主，為強化東部電網因應極端氣候的韌性，規劃環島電網串連，不過，目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接，過去曾規劃「和工~鳳林」輸電線計畫，但因行經太魯閣國家公園、且當地山勢陡峭，難以尋得適當地點建設電塔。

現在正逢交通部推動蘇花安計畫，台電表示，若能將地下纜線與隧道共構，可解決目前困境，除有效利用國土資源，完成後可提升供電穩定，降低花蓮地區大停電風險。

台電規劃採取共構方式，即電力設施不另外開闢路線，而是依附交通建設，以地下電纜方式布設，可減少對環境衝擊，台電認為這是目前唯一可行的方案，蘇花安正在規劃期的階段，現在就是環島電網的關鍵時刻，若未能把握機會，將來受限於法規及環評，幾乎不可能再推動。

行政院政務委員陳金德22日將召開跨部會會議研商相關議題，台電期待透過跨部會合作，促成蘇花安工程結合電網規劃，補齊環島電網最後一哩，提升花東電網韌性。

