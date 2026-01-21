農曆新年商品 勞動部推薦多元培力微創商家

農曆新年將至，為大力協助進用弱勢失業者與微型創業的商家，勞動部已蒐集參與該部所推動「多元培力計畫」及「微型創業鳳凰計畫」商家推出的各類精美年節商品，其中包括商家運用在地食材製作的點心以及有機食材醃製的小菜禮盒等，民眾在享受年節假期之際也可以多多支持。

南投縣草屯鎮御史社區發展協會是參與勞動部「多元培力計畫」的用人單位，由當地社區婦女和青年共同創立烘焙工作坊，發展成社區特色產業，並推出在地特色產品，而創造的盈收則回饋用於社區老人長期健康照護。

御史社區發展協會這次推出的「花采禮盒」，裡面有蔓越莓牛軋餅、巧克力豆餅乾、紅茶茶包，是闔家聚會時餐後甜點的最佳選擇，年節送禮自用兩相宜。

成立於2022年的「食光飢企業社」藉由勞動部「微型創業鳳凰計畫」的協助，並透過創業顧問的輔導，讓負責人實現夢想及穩定成長。「食光飢企業社」主要販售各式具特色的醃製類小菜，使用有機食材。

將品牌取名為「食光飢」也正如同「時光機」的涵義，希望把好吃、經典口味像乘坐時光機一樣，從過去傳承下來。這次推出的「無菜不歡禮盒組」，包括了泡菜和白木耳，可作為開胃小菜，更可作為大家返鄉過年、拜訪親友的最佳伴手禮。

近三年來，參與勞動部「多元培力計畫」的用人單位，每年平均進用近2,800人弱勢失業者；另外「微型創業鳳凰計畫」每年協助約500家小型商家獲得創業貸款，歡迎民眾支持及購買他們製作的相關商品。勞動部特別製作年節商品型錄，更多年節商品請至「社會經濟入口網」網站查詢。