勞動部撐企業！ 旅宿業移工說明會開跑

為使業者充分瞭解「2026年跨國技術人力精進方案」相關規定，勞動部勞動力發展署20日舉辦「旅宿服務工作外國技術人力申請流程說明會」，邀集觀光旅館及一般旅館業者參與，透過政策說明與實務申請流程解說，協助業者申辦外國技術人力，提升產業營運彈性。

勞發署表示，此次說明會針對旅宿業者最關切的申請實務進行重點說明，如每為一名本國基層全時勞工加薪，取得一名外國技術人力聘僱名額、替本國基層勞工加薪2千元的時機點為業者取得聘僱許可後。

說明會也提及，如何透過延攬中心海外引進外國技術人力等申請相關規範，並宣導業者可透過直接聘僱聯合服務中心的服務，以順利完成相關的申辦作業。

勞發署長黃齡玉於說明會上提醒旅宿業者，這次政策的推動，重點在於提升國人薪資水準，同時解決業者的人力需求，因此本國勞工加薪對象以低薪全時勞工為主，避免低薪定錨效應。

黃齡玉表示，雇主幫本國勞工加薪後，勞動部後續會進行定期及不定期查核，經查未實質加薪或有規避行為，將依規定廢止外國技術人力聘僱許可，並管制名額2年。

此外，交通部觀光署已修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，並自115年1月1日起實施，本次修正重點在於強化外國籍學生在臺實習的權益保障，提升實習待遇、實習時間及語言能力要求。

前述要點規範，實習待遇部分，實習津貼不得低於勞動部公告的最低工資標準，實習時間每日不得超過8小時、每周不超過40小時，語言能力要求則需取得華語或英語「基礎級A2」。

未來在外國學校就讀觀光旅遊等相關科系來臺實習的外國籍實習生，在台灣完成實習後，返國畢業並取得學位，將可申請來臺從事「旅宿技術工作」，讓具備在台實務經驗的優秀外國人力能重返產業服務，建立穩定延攬技術人力的另一個管道。

為強化政策溝通，此次說明會亦安排意見交流與綜合座談時段，聽取旅宿業者在實務運作上的建議與回饋，作為未來政策檢討與制度優化的重要參考。多位與會業者表示，透過說明會，對於外國技術人力相關規定及申請流程有更清楚的認識，有助於後續人力規劃與經營布局。

勞發署強調，未來將持續透過說明會、線上文宣及電話諮詢等多元宣導方式，協助旅宿業者了解並善用外國技術人力，同時精進行政服務效能，支持旅宿產業提升服務品質與國際競爭力。相關申請資訊及最新公告，旅宿業者可至勞發署官方網站及外國人勞動權益網查詢。