美中關稅變局 杜紫軍、令狐榮達剖析台灣產業續存關鍵

台中市是精密機械重鎮，站在美中關稅壁壘與AI技術革命交會的暴風眼，台中市經發局攜手東海大學1月30日舉辦首場「台中市特定工廠 AI 永續大師講座」，邀請前行政院副院長杜紫軍與對外關係協會會長令狐榮達，分別從「國家產業戰略」與「國際地緣政治」兩大視角切入，為台中產業在險峻的全球局勢中，錨定AI與永續轉型的生存座標。

隨著美中科技戰進入深水區，加上關稅角力引發的新一輪貿易壁壘，全球供應鏈正面臨二戰以來最大規模的解構與重組。對高度依賴出口導向的台中製造業聚落而言，不僅是短期訂單的消長，更是產業結構能否續存的關鍵轉折。

講座計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎指出，全球競爭規則正在重新洗牌，地方產業若只專注製造效率，卻聽不懂國際政策與地緣政治的「潛台詞」，難以在新供應鏈秩序中占有一席之地。他強調，台中雖擁有全球罕見、層次完整的製造業聚落，但中小企業若無法將抽象的地緣政治風險，轉譯為具體可執行的經營決策，將面臨被邊緣化的高度風險。

王鳳奎說，此次講座的核心價值，在於將宏觀的國家級戰略，轉化為地方產業可實踐的行動指引。曾任經濟部長的杜紫軍，將從國家經濟治理的高度出發，解析在AI技術重塑生產力的關鍵時刻，如何將數位轉型與綠色轉型結合，形塑台灣製造業對抗外部地緣政治波動的內在競爭力，並說明地方政府與產業聚落在國家經濟韌性中所扮演的關鍵角色。

曾任台中市副市長的令狐榮達則聚焦美中關係的動態演變，將剖析國際政治角力如何具體傳導至貿易、投資與供應鏈配置，並針對台中這類高度出口導向的城市，提出建立長期對外連結與風險分散的實務建議，協助企業在地緣政治夾縫中，尋求更具韌性的發展路徑。

台中市經發局長張峯源強調，在2026年開春之際，透過產官學三方的深度對話，期望為特定工廠與中小企業建立一個具備前瞻視野的決策支援平台，協助企業在高度不確定的環境中，找到清楚、可行且能落地的轉型方向。