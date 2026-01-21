經部調整移工資格 認定函效期為90日

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部已與勞動部達成共識，調整「特定工廠移工資格認定函」效期為90日。經濟部表示，業者如未於效期內向勞動部提出招募許可申請，原核配名額將自動失效，並回流後重新開放予有實際需求的業者申請，以落實配額活用目標。

因應特定工廠業者人力需求，勞動部於2023年提供總量6,000名移工配額供特定工廠申請聘僱。經濟部產業發展署於2024年及2025年受理並完成審核後，已將全數移工名額核配完畢。然而，據統計資料，目前已取得配額業者約有半數尚未向勞動部申請招募許可，以致配額無法充份運用，更影響後續經濟部為業者爭取新額度之時程。

為提升移工配額使用效率，經濟部產業發展署於20日公告修正「經濟部產業發展署審查特定工廠登記業者申請引進移工作業要點」，將認定函效期調整為90日；並同步調整2024年及2025年已取得認定函的特定工廠業者，其認定函效期統一至2026年4月24日失效。

經濟部產業發展署呼籲，已獲核配移工名額的特定工廠業者，請務必於2026年4月23日（含）前，備妥相關文件向勞動部提出招募許可申請，以免影響自身用人權益。如有相關疑問，請撥打服務專線0800-035-056，將有專人提供諮詢協助。

