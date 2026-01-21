和泰集團車美仕國際布局 去年合併營收142億元再創新高

和泰集團旗下的車美仕是日本豐田汽車在台灣唯一授權的正廠汽車用品公司，近年持續擴大全球市場布局。2025年全年合併營收達新台幣142億元，較前一年再創歷史新高，展現其在汽車用品研發、系統整合及客戶服務領域的長期深耕成效。

其中，海外市場成為推升營收成長的關鍵動能，2025年海外客戶營收約達42億元，占整體營收比重持續攀升。車美仕近年積極拓展國際市場版圖，透過產品升級與在地夥伴深化合作，逐步建立穩健的海外營運基礎，成效已開始顯現。

車美仕總經理劉傳宏表示，2025年海外市場表現亮眼，除既有市場穩定成長外，公司自2025年起亦陸續於美國、加拿大及印度等新市場開始出貨，客戶訂單表現優於預期，有助於公司海外營運結構更加多元且具韌性。

在產品與服務布局方面，車美仕長期深耕影音主機、安全科技、車聯網應用等核心領域。其中，車聯網相關業務已成為公司近年重要的成長引擎，目前在台灣註冊會員數已突破36萬人，並同步將相關應用推展至海外市場。隨著汽車產業加速朝向智慧化與聯網化發展，車美仕未來將持續結合新產品開發與車聯網應用，完善汽車用品整體生態系布局。

展望2026年，總經理劉傳宏對整體營運前景維持審慎樂觀態度，並指出將以四大方向作為成長主軸，包括「持續強化核心產品競爭力」、「加快新產品上市節奏」、「深化海外市場經營」，以及「導入更多數位化與AI應用」，以全面提升營運效率與客戶服務價值。此外，公司亦規劃在既有小型車用品穩固基礎上，進一步擴大對大型商用車用品的研發與投入，期望打造更多元的產品線，為未來營收成長注入新動能。