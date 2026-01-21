美關稅持續影響 台織品業者：訂單下降但客戶仍在

出席紐約成衣布料及輔料展的台灣業者指出，美國關稅對全球市場造成影響，布商與成衣業者都須承擔部分關稅，但經濟循環下，過渡期之後訂單量仍會提高，目前雖然下降，但客戶還在。

多家台灣織品業者於20日至22日參加在紐約賈維茨會議中心（Javits Convention Center）舉行的紐約成衣布料及輔料展，展出流行與機能性布料、成衣及配件等商品，希望吸引買家拓展北美市場。

美國總統川普（Donald Trump）去年4月對全球推出對等關稅，各國經協商，輸美商品仍面臨約10%至50%不等關稅。台灣與美國多輪協商後，稅率由20%降低為15%，與日、韓相同。

設計產製戶外流行休閒布料的紡織業者鄭禾豐指出，關稅影響很大，主要是美國市場自己的傷害很大，消費者買不起，銷售量會降低，訂單跟隨下降。但這是過渡時期，經濟會循環，過了之後量會提高，（訂單）雖然目前下降很多，但客戶還在。

鄭禾豐認為，零售市場受影響，買方也怕多買會變庫存，這是品牌業者經營困難所在。出口業者也須幫忙吸收關稅，台灣業者的廠多在越南、印尼、柬埔寨等國，也多為20%關稅，布商得承擔5%，成衣業者也得幫忙承擔。

全球運動與功能性服裝市場持續增長，台灣業者除了長期合作主要大型品牌之外，持續開發功能性布料，擴展流行與運動等多元市場與客戶。

紐約成衣布料及輔料展是北美規模最大的紡織品採購盛會，匯聚頂尖業者與美國東岸主要品牌買主，紡拓會持續帶團參展，業者也可加入線上展示平台，展後30天內繼續聯絡買主，開設線上會議。

成衣業者陳志榮表示，市場關鍵仍是通膨和不景氣，導致價格變高訂購量減少，品牌業者必須面對消費市場，接連影響供應鏈。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）形容關稅就像冰山，不知道多久會融化，但民生產業還是必須做下去。