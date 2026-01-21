快訊

海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

台美貿易協定 美促我農產品、汽車全面開放市場

美關稅持續影響 台織品業者：訂單下降但客戶仍在

中央社／ 紐約20日專電

出席紐約成衣布料及輔料展的台灣業者指出，美國關稅對全球市場造成影響，布商與成衣業者都須承擔部分關稅，但經濟循環下，過渡期之後訂單量仍會提高，目前雖然下降，但客戶還在。

多家台灣織品業者於20日至22日參加在紐約賈維茨會議中心（Javits Convention Center）舉行的紐約成衣布料及輔料展，展出流行與機能性布料、成衣及配件等商品，希望吸引買家拓展北美市場。

美國總統川普（Donald Trump）去年4月對全球推出對等關稅，各國經協商，輸美商品仍面臨約10%至50%不等關稅。台灣與美國多輪協商後，稅率由20%降低為15%，與日、韓相同。

設計產製戶外流行休閒布料的紡織業者鄭禾豐指出，關稅影響很大，主要是美國市場自己的傷害很大，消費者買不起，銷售量會降低，訂單跟隨下降。但這是過渡時期，經濟會循環，過了之後量會提高，（訂單）雖然目前下降很多，但客戶還在。

鄭禾豐認為，零售市場受影響，買方也怕多買會變庫存，這是品牌業者經營困難所在。出口業者也須幫忙吸收關稅，台灣業者的廠多在越南、印尼、柬埔寨等國，也多為20%關稅，布商得承擔5%，成衣業者也得幫忙承擔。

全球運動與功能性服裝市場持續增長，台灣業者除了長期合作主要大型品牌之外，持續開發功能性布料，擴展流行與運動等多元市場與客戶。

紐約成衣布料及輔料展是北美規模最大的紡織品採購盛會，匯聚頂尖業者與美國東岸主要品牌買主，紡拓會持續帶團參展，業者也可加入線上展示平台，展後30天內繼續聯絡買主，開設線上會議。

成衣業者陳志榮表示，市場關鍵仍是通膨和不景氣，導致價格變高訂購量減少，品牌業者必須面對消費市場，接連影響供應鏈。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）形容關稅就像冰山，不知道多久會融化，但民生產業還是必須做下去。

市場 關稅 美國

延伸閱讀

川普欲取格陵蘭 歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

德智庫：川普關稅成本 美民眾埋單

AI發威！去年外銷訂單創高 金額7,437億美元...成長26%

台美關稅拍板 工具機業：今年全面甦醒 六成廠商預估營收成長一成

相關新聞

AI發威！去年外銷訂單創高 金額7,437億美元...成長26%

AI需求大爆發，經濟部昨（20）日公布2025年全年訂單7,437.3億美元，寫下歷史新高紀錄，年增26%。經濟部表示，...

去年對美接單增38%創高 金額達2,683億美元 為最大來源國

經濟部昨（20）日指出，2025年自美國接單金額達2,683.4億美元，持續穩坐台灣最大訂單來源國；去年自東協接單1,3...

丁學文專欄／韌性是否續保今年繁榮？政治擾亂商業決策

2026年一開始，放眼望去一片樂觀。人工智慧資本支出仍在噴射、美國勞動市場安全降落、美國聯準會降息已是共識，各國政府的財政政策更是蓄勢待發不容質疑。如果說前幾年是宏觀預期大洗牌，今年更像是真金白銀的驗證年，也就是經濟大方向好，但想躺贏可沒那麼容易，市場波動只會多不會少。

台美關稅拍板 工具機業：今年全面甦醒 六成廠商預估營收成長一成

台美關稅拍板，台灣工具機暨零組件公會昨（20）日發布2026年工具機產業展望，理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲...

工具機產業訂單能見度 可望愈看愈遠

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI需求拉動下，包括東台集團、百德機械及上銀集團，都看好「科技+工具機」兩大產業雙...

賴總統引領工具機業 前進太空產業

賴清德總統昨（20）日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，希望公會未來可與政府國家發展政策對接，扶持國防工業，也希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。