去年外銷訂單破七千億美元！經部：今年AI與傳產都會好

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

經濟部昨日公布去年外銷訂單七四三七點三億美元，不僅改寫歷史新高，也首度突破七千億美元大關，年增率百分之廿六，在人工智慧（ＡＩ）商機發功下，全年外銷訂單表現亮眼。經濟部持續看好今年的ＡＩ需求，一月上看七二○億美元，且除二月受春節因素影響外，將月月登上七百億美元俱樂部。

經濟部統計處長黃偉傑指出，去年全球經濟籠罩在關稅極大不確定因素，出現「一盞明燈」ＡＩ，雖然對等關稅對傳產也有影響，但主要還是因中國產能供給過剩所致。

經濟部定調ＡＩ商機今年繼續，黃偉傑說，對等關稅談得非常漂亮，工具機、機械等廠商有信心接到更多訂單，「順利的話，今年除了ＡＩ商機外，預計傳產也會變好」，並預告今年有單月規模突破八百億美元機會。

黃偉傑說，去年外銷訂單貢獻主要來自資訊通信及電子產品，資訊通信產品主要動能來自於ＡＩ伺服器，電子產品則是ＡＩ帶動的晶片製造、ＩＣ設計、封測等產品。

接單地區方面，美國與東協市場雙雙創新高。去年美國接單金額二六八三點四億美元，年增百分之卅八點六，ＡＩ與資訊通信產品帶動；東協接單一三九五點四億美元，年增百分之四十一點二，近兩年連續踢掉歐洲、中國大陸，成我國第二大接單來源。

AI 傳產 經濟部

