全球公債賣壓…專家喊別慌！短期波動分散配置、留意長債比重

美國與日本公債同步走跌，殖利率走揚，不少持有債券ＥＴＦ的投資人關切是否該調整部位。市場人士指出，這波國際債市的調整，反映的是利率與政策風險重新定價，並非債券資產本身失去功能，對以「長期收息」為目標的投資人而言，毋須因短期價格波動過度恐慌。

市場人士稱，債券ＥＴＦ本質是現金流工具，殖利率上升雖會壓低價格，但也提高未來可鎖定的利息。對於資金配置以穩定配息為主的投資人來說，只要資金沒有短期使用需求，短線淨值波動不必過度放大解讀，甚至可以考慮增持或是將ＥＴＦ逐步汰換為較高報酬率的債券，提升中長期收益能力。

不過，並非所有債券ＥＴＦ都適合「放著不管」。其中，長天期公債ＥＴＦ對利率變動特別敏感，在全球政策與財政不確定性升高的情況下，價格波動幅度明顯放大，短期帳面虧損風險較高。若投資人未來幾年內可能有資金需求，或對淨值回檔承受度有限，須特別留意長債部位比重。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，今年全球債券市場投資人面臨挑戰，特別是公債投資人，因為未來大幅降息機會不大，且各國政府財政狀況嚴峻，使得債券發行量居高不下，在ＡＩ需求帶動電價上漲等通膨環境下，投資人對於殖利率要求提高，不願接受實質負利率，導致殖利率難以下降。

張繼文認為，在通膨持續及政府債台高築的環境下，債券已逐漸失去傳統避險資產的特性，美債的定錨功能也在減弱，美債投資人可考慮將資產分散配置至信用債、企業債，特別是與股票連動性較高的非投資級債，以及新興市場債券，因新興市場國家貨幣政策彈性較大，且已較早進行降息，其債券在美元貶值和美債價格下跌時反而受惠。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，日債利率飆升，也會進一步「傳染」美債、歐債等其他國家債券，投資人必須注意。有專家說，包括美債、投資級債可能被拖累，而投資人持有的長天期美債ＥＴＦ、投資級公司債ＥＴＦ都在影響範圍，特別是存續期間較長的產品，對利率更敏感，要小心。