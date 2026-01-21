快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

聽新聞
0:00 / 0:00

全球公債賣壓…專家喊別慌！短期波動分散配置、留意長債比重

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方朱漢崙／台北報導

美國與日本公債同步走跌，殖利率走揚，不少持有債券ＥＴＦ的投資人關切是否該調整部位。市場人士指出，這波國際債市的調整，反映的是利率與政策風險重新定價，並非債券資產本身失去功能，對以「長期收息」為目標的投資人而言，毋須因短期價格波動過度恐慌。

市場人士稱，債券ＥＴＦ本質是現金流工具，殖利率上升雖會壓低價格，但也提高未來可鎖定的利息。對於資金配置以穩定配息為主的投資人來說，只要資金沒有短期使用需求，短線淨值波動不必過度放大解讀，甚至可以考慮增持或是將ＥＴＦ逐步汰換為較高報酬率的債券，提升中長期收益能力。

不過，並非所有債券ＥＴＦ都適合「放著不管」。其中，長天期公債ＥＴＦ對利率變動特別敏感，在全球政策與財政不確定性升高的情況下，價格波動幅度明顯放大，短期帳面虧損風險較高。若投資人未來幾年內可能有資金需求，或對淨值回檔承受度有限，須特別留意長債部位比重。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，今年全球債券市場投資人面臨挑戰，特別是公債投資人，因為未來大幅降息機會不大，且各國政府財政狀況嚴峻，使得債券發行量居高不下，在ＡＩ需求帶動電價上漲等通膨環境下，投資人對於殖利率要求提高，不願接受實質負利率，導致殖利率難以下降。

張繼文認為，在通膨持續及政府債台高築的環境下，債券已逐漸失去傳統避險資產的特性，美債的定錨功能也在減弱，美債投資人可考慮將資產分散配置至信用債、企業債，特別是與股票連動性較高的非投資級債，以及新興市場債券，因新興市場國家貨幣政策彈性較大，且已較早進行降息，其債券在美元貶值和美債價格下跌時反而受惠。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，日債利率飆升，也會進一步「傳染」美債、歐債等其他國家債券，投資人必須注意。有專家說，包括美債、投資級債可能被拖累，而投資人持有的長天期美債ＥＴＦ、投資級公司債ＥＴＦ都在影響範圍，特別是存續期間較長的產品，對利率更敏感，要小心。

公債 長債 非理性波動 ETF

延伸閱讀

債券配息王出爐！00984B年化衝破9％奪冠…狠甩非投等債還賺15％價差

美債「嚇跌」剉咧等？ 歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

供給端「短板」主節奏—CoWoS、T‑Glass、HBM

川普全球最強債蛙！狂掃1億元美債…3檔優質債ETF半年賺15％、00984B殖利率破9％

相關新聞

金管會拍板永續揭露三階段上路 126家企業先行

金管會要求上市櫃公司分三階段全面接軌IFRS永續揭露準則，最快自2027年3月起，將有126家資本額百億元以上的上市櫃公...

超歐趕陸！去年東協訂單首度超車港陸 躍升為台灣第2大訂單來源國

經濟部20日指出，美國2025年接單金額達2,683.4億美元，為我最大訂單來源國；東協去年接單1,395.4億美元，正式超...

ETF募集之亂！若不當勸誘購買 金管會嚴審新產品

國內ＥＴＦ（指數股票型基金）密集公開募集（ＩＰＯ），卻引發券商營業員自掏腰包衝業績，閉鎖期結束後就「下車」導致基金規模狂...

全球公債市場 湧現賣壓

全球公債市場昨天湧現賣壓，因川普關稅威脅的言論，加劇市場對美歐爆發貿易戰的擔憂。日本四十年期公債殖利率升至百分之四，為二...

全球公債賣壓…專家喊別慌！短期波動分散配置、留意長債比重

美國與日本公債同步走跌，殖利率走揚，不少持有債券ＥＴＦ的投資人關切是否該調整部位。市場人士指出，這波國際債市的調整，反映...

去年外銷訂單破七千億美元！經部：今年AI與傳產都會好

經濟部昨日公布去年外銷訂單七四三七點三億美元，不僅改寫歷史新高，也首度突破七千億美元大關，年增率百分之廿六，在人工智慧（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。