ETF募集之亂！若不當勸誘購買 金管會嚴審新產品
國內ＥＴＦ（指數股票型基金）密集公開募集（ＩＰＯ），卻引發券商營業員自掏腰包衝業績，閉鎖期結束後就「下車」導致基金規模狂跌的現象。金管會證期局副局長黃厚銘昨說，若基金發行後規模大減逾五成，將嚴審業者發行的下一檔ＥＴＦ，對該業者的審查從備查制改成核准制；至於基金規模減少定義是否從五成降至三、四成，證期局也將審慎檢討。
證期局統計，去年有三家投信發行的六檔ＥＴＦ，就因先前發行的ＥＴＦ在成立且開放買回屆滿半年後，平均規模比成立日減少百分之五十以上，而被要求改走核准制。
加強監理管理方面，黃厚銘指出，已責成證交所與櫃買中心加強ＥＴＦ的審查，避免投信密集發行同性質的ＥＴＦ，包括投信新發行ＥＴＦ的產品與其現有產品要適當的區隔，審查時也會審酌要求投信說明過去一年的ＩＰＯ行銷情況，及具體說明該檔ＥＴＦ的行銷策略。
若券商或投信違反管理規則不當勸誘客戶購買，而遭客戶向金管會申訴。
黃厚銘說，金管會有權依照證交法和投信投顧法來作裁罰處分，最輕的為糾正，嚴重的話就是警告或人員停職。
黃厚銘指出，已經要求證交所後續對券商加強查核，同時在例行查核中必須加入ＫＹＣ（充分了解客戶）、ＫＹＰ（了解產品）、商品適合度評估、風險揭露（不同基金的風險等級，在怎樣的風險承擔能力之下可去買該基金）、業務人員酬金制度等五大重點面向，納入查核範圍。
黃厚銘表示，金管會先前已經責成券商及投信公會訂定自律規範，包括在承接ＩＰＯ案之前，要考量券商內部人員銷售能力與銷售量能，而且不能使用不正當方式勸誘客戶申購，尤其是鼓勵借貸，讓客戶用擴張信用方式來參加ＩＰＯ、承擔過高的風險。
