AI 發威！去年外銷訂單創高 金額7,437億美元...成長26%

AI需求大爆發，經濟部昨（20）日公布2025年全年訂單7,437.3億美元，寫下歷史新高紀錄，年增26%。經濟部表示，今年AI需求持續看好，加上台美關稅底定，我國傳產貨品稅率優於競爭對手國，接單有望回升。

經濟部統計，2025年12月接單金額為762億美元，創歷年單月新高，年增43.8%，表現優於預期，為連11紅。2025年全年訂單金額7,437.3億美元，離7,500億美元只差臨門一腳，但仍創歷年新高，年增26%，增幅為近四年來最大。

經濟部預期，今年元月接單金額700億美元至720億美元，將是首度在元月站上700億美元，年增率高達45.7%至49.9%。

經濟部統計處長黃偉傑表示，元月接單出現超高成長率，除了年節因素之外，仍是AI拉動訂單所致。

黃偉傑指出，AI需求持續看好，以及傳產貨品接單有望回升，除了2月有年節因素以外，今年有望「月月站上700億美元」，甚至上看800億美元大關。

黃偉傑表示，回顧2025年，全球籠罩在美國對等關稅陰影下，經濟充滿不確定性，但出現AI這盞明燈，且AI相關貨品又排除在對等關稅之外，拉動我國訂單。但AI需求太強大，掩蓋傳產貨品受中國大陸供給過剩、外溢效果擠壓需求，加上傳產對等關稅偏高，實際上去年傳產接單表現並不好。

他表示，台美關稅談判談得非常漂亮，工具機、機械及汽車零組件等對等關稅率15%，與日本、南韓、歐盟都在同一立足點；跟大陸、東南亞、越南相較，稅率又有競爭力，因此有望拉抬傳產訂單。惟目前台美關稅尚未簽署，目前尚未反映在訂單上。

經濟部統計，2025年傳產貨品部分受大陸產能過剩及市場需求不佳影響，致塑橡膠製品年減10.6%、基本金屬年減8.3%及化學品年減5%；機械產品因半導體設備訂單增加，年增7.8%。

黃偉傑提及，去年12月傳產貨品接單減幅縮小，有廠商反映在去化庫存告一段落後，陸續出現回補庫存跡象。他舉汽車零組件為例，若在庫存回補，以及出口美國市場關稅優勢下，訂單回升力道速度有望加快。

黃偉傑表示，今年接單很樂觀，AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助維繫台灣外銷接單成長動能。惟最大變數就是地緣政治影響。