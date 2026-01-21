去年對美接單增38%創高 金額達2,683億美元 為最大來源國

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部昨（20）日指出，2025年自美國接單金額達2,683.4億美元，持續穩坐台灣最大訂單來源國；去年自東協接單1,395.4億美元，正式超越來自中國大陸及香港訂單1,378億美元。

這是東協訂單自1984年統計以來，首度超越中國大陸及香港，成為台灣第二大接單來源。

近年東協訂單成長強勁，「超歐趕陸」。2024年東協訂單超越歐洲，2025年再超越港陸。主要是因為在美中貿易戰及美國對等關稅效應下，加速供應鏈轉移至東南亞，致東協近年訂單快速成長。

受到AI需求帶動，2025年美國接單2,683.4億美元，年增38.6%，增幅創歷史新高紀錄。美國訂單以電子產品1,238億美元最多，資訊通信產品879.8億美元次之。

2025年東協接單1,395.4億美元，首度站上千億美元，年增41.2%，經濟部指出，此增幅為近17年新高。經濟部官員說，在推動新南向政策之後，東協訂單曾在2008年創下成長167.6%紀錄。

中國大陸及香港2025年接單金額1,378億美元，年增8.7%。和美國接單金額差距擴大，2025年美國接單金額已是港陸的1.95倍之多。

至於東協訂單能否持續超車港陸？經濟部統計處長黃偉傑分析，還要觀察中國大陸經濟表現，中國大陸目前出口仍在成長中，但內需表現不佳。目前看來是「一好一壞」（亦即東協經濟表現好，中國大陸經濟表現差），要等中國大陸經濟轉好，才能確定東協訂單超車港陸。

2014年時，接自中國大陸及香港訂單高達1,177.2億美元，東協訂單僅543.7億美元，但短短11年間，東協訂單將超越港陸，也比經濟部預期得還要早發生。

另外根據經濟部統計，2025年12月外銷訂單海外生產比46.5%，較上年同月下降1.8個百分點，主因資訊通信產品廠商提高國內生產比重所致。

