2025年外銷訂單金額創新高 資訊通信、電子 貢獻逾90%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台灣2025年外銷訂單金額創歷史新高，AI貢獻巨大。經濟部統計處長黃偉傑昨（20）日表示，2025年外銷訂單金額較2024年「新增」1,533.4億美元，其中資訊通信、電子產品「新增」訂單高達1,414.8億美元，對新增訂單貢獻度高達九成二。

黃偉傑表示，AI需求主要反映在資訊通信產品、電子產品，包括伺服器、AI晶片及製造、IC設計及封測等。此外，AI商機帶動半導體擴廠，帶動機械設備、半導體設備及自動化設備訂單等。

經濟部統計指出，2025年資訊通信產品接單2,334.2億美元，較2024年增35.7%、614.1億美元，主要受惠於伺服器、網通產品及顯示卡等接單。

2025年全年電子產品接單2,916.2億美元，較2024年增37.9%、800.7億美元，主要為IC製造、記憶體、IC設計、印刷電路板、封測、晶片通路等訂單增加。

機械產品2025年接單209.5億美元，較2024年增7.8%、15.2億美元。主因半導體產業投資力道不減，帶動半導體設備訂單成長，加上自動化設備訂單增加。

去年電機產品接單202.2億美元，年增7.7%、14.5億美元，主要是AI帶動用電需求、電力設備增加所致。

經濟部表示，去年全球經濟展現韌性，AI應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加。

