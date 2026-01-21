賴總統引領工具機業 前進太空產業
賴清德總統昨（20）日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，希望公會未來可與政府國家發展政策對接，扶持國防工業，也希望產業界投資太空產業、機器人產業。
賴總統表示，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯台灣整體產業競爭力。
賴總統指出，政府跨部會努力，已跟美國完成談判。零組件產業部分，對等關稅確定15%不疊加。當初為因應美國提出對等關稅，編列930億元特別預算，分作四個面向，協助各產業金融支持、研發支持、開拓國際市場、安定就業。
政府近年來每年編列100多億元，協助中小企數位、淨零轉型。政院亦提出AI新十大建設，要達到三目標，第一，協助百萬中小微型企業，順利導入AI達到數位轉型。第二，希望大家投入太空產業。第三，機器人產業。產業發展目標跟國家發展方向結合，將可創造雙贏。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言