賴總統引領工具機業 前進太空產業

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統昨（20）日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，希望公會未來可與政府國家發展政策對接，扶持國防工業，也希望產業界投資太空產業、機器人產業。

賴總統表示，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯台灣整體產業競爭力。

賴總統指出，政府跨部會努力，已跟美國完成談判。零組件產業部分，對等關稅確定15%不疊加。當初為因應美國提出對等關稅，編列930億元特別預算，分作四個面向，協助各產業金融支持、研發支持、開拓國際市場、安定就業。

政府近年來每年編列100多億元，協助中小企數位、淨零轉型。政院亦提出AI新十大建設，要達到三目標，第一，協助百萬中小微型企業，順利導入AI達到數位轉型。第二，希望大家投入太空產業。第三，機器人產業。產業發展目標跟國家發展方向結合，將可創造雙贏。

太空 美國 機器人

延伸閱讀

賴總統頒授捷克前眾議長艾達莫娃 特種大綬景星勳章

賴總統遭提案彈劾「拒赴審查會」 國民黨團：等同默認人民的質疑

川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定

彈劾審查會明登場 賴清德發函立院不出席

相關新聞

AI 發威！去年外銷訂單創高 金額7,437億美元...成長26%

AI需求大爆發，經濟部昨（20）日公布2025年全年訂單7,437.3億美元，寫下歷史新高紀錄，年增26%。經濟部表示，...

去年對美接單增38%創高 金額達2,683億美元 為最大來源國

經濟部昨（20）日指出，2025年自美國接單金額達2,683.4億美元，持續穩坐台灣最大訂單來源國；去年自東協接單1,3...

台美關稅拍板 工具機業：今年全面甦醒 六成廠商預估營收成長一成

台美關稅拍板，台灣工具機暨零組件公會昨（20）日發布2026年工具機產業展望，理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲...

工具機產業訂單能見度 可望愈看愈遠

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI需求拉動下，包括東台集團、百德機械及上銀集團，都看好「科技+工具機」兩大產業雙...

賴總統引領工具機業 前進太空產業

賴清德總統昨（20）日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，希望公會未來可與政府國家發展政策對接，扶持國防工業，也希...

2025年外銷訂單金額創新高 資訊通信、電子 貢獻逾90%

台灣2025年外銷訂單金額創歷史新高，AI貢獻巨大。經濟部統計處長黃偉傑昨（20）日表示，2025年外銷訂單金額較202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。