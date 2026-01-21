賴總統引領工具機業 前進太空產業

賴清德總統昨（20）日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，希望公會未來可與政府國家發展政策對接，扶持國防工業，也希望產業界投資太空產業、機器人產業。

賴總統表示，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯台灣整體產業競爭力。

賴總統指出，政府跨部會努力，已跟美國完成談判。零組件產業部分，對等關稅確定15%不疊加。當初為因應美國提出對等關稅，編列930億元特別預算，分作四個面向，協助各產業金融支持、研發支持、開拓國際市場、安定就業。

政府近年來每年編列100多億元，協助中小企數位、淨零轉型。政院亦提出AI新十大建設，要達到三目標，第一，協助百萬中小微型企業，順利導入AI達到數位轉型。第二，希望大家投入太空產業。第三，機器人產業。產業發展目標跟國家發展方向結合，將可創造雙贏。