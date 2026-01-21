工具機產業訂單能見度 可望愈看愈遠

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI需求拉動下，包括東台（4526）集團、百德機械（4563）及上銀（2049）集團，都看好「科技+工具機」兩大產業雙劍合璧的動能，工具機業本季起訂單可望「愈看愈遠」。

工具機大廠百德機械總經理謝天昕指出，今年營運成長動能將來自航太、半導體及能源等產業，目前在手訂單逾10億元，能見度看到第2季末，其中航太產業訂單能見度更達第3季末，預期全年營收可望有雙位數成長。

東台集團發言人嚴璐指出，集團近年積極布局半導體封裝與PCB鑽孔機，半導體與PCB已成為集團營運成長的主要動能；她看好今年工具機市場景氣回溫，尤其汽機車產業逐漸趨穩，半導體與PCB也將持續成長。

目前，東台集團在手訂單累計30億至35億元，能見度看到下半年；而旗下亞太菁英及轉投資的榮田，在航太、軌道事業訂單也穩健成長，預期今年營收及獲利有機會兩位數增長。

上銀科技董事長卓文恒表示，集團布局半導體產業多年，包括晶圓機器人、半導體移載系統的訂單持續熱絡，最近包括滾珠螺桿、晶圓機器人等相關產品訂單能見度，已較先前多出半個月，部分客製化產線必須加班趕工出貨。