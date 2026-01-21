工具機產業訂單能見度 可望愈看愈遠

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI需求拉動下，包括東台（4526）集團、百德機械（4563）及上銀（2049）集團，都看好「科技+工具機」兩大產業雙劍合璧的動能，工具機業本季起訂單可望「愈看愈遠」。

工具機大廠百德機械總經理謝天昕指出，今年營運成長動能將來自航太、半導體及能源等產業，目前在手訂單逾10億元，能見度看到第2季末，其中航太產業訂單能見度更達第3季末，預期全年營收可望有雙位數成長。

東台集團發言人嚴璐指出，集團近年積極布局半導體封裝與PCB鑽孔機，半導體與PCB已成為集團營運成長的主要動能；她看好今年工具機市場景氣回溫，尤其汽機車產業逐漸趨穩，半導體與PCB也將持續成長。

目前，東台集團在手訂單累計30億至35億元，能見度看到下半年；而旗下亞太菁英及轉投資的榮田，在航太、軌道事業訂單也穩健成長，預期今年營收及獲利有機會兩位數增長。

上銀科技董事長卓文恒表示，集團布局半導體產業多年，包括晶圓機器人、半導體移載系統的訂單持續熱絡，最近包括滾珠螺桿、晶圓機器人等相關產品訂單能見度，已較先前多出半個月，部分客製化產線必須加班趕工出貨。

半導體 工具機 上銀科技

延伸閱讀

欣興成交值超車台積電 PCB 女王：產業趨勢仍強勁

西門子收購ASTER Technologies 打造引領業界的PCB測試工程解決方案

瀚荃接單熱 催動獲利

華城去年12月 EPS 2.41元

相關新聞

AI 發威！去年外銷訂單創高 金額7,437億美元...成長26%

AI需求大爆發，經濟部昨（20）日公布2025年全年訂單7,437.3億美元，寫下歷史新高紀錄，年增26%。經濟部表示，...

去年對美接單增38%創高 金額達2,683億美元 為最大來源國

經濟部昨（20）日指出，2025年自美國接單金額達2,683.4億美元，持續穩坐台灣最大訂單來源國；去年自東協接單1,3...

台美關稅拍板 工具機業：今年全面甦醒 六成廠商預估營收成長一成

台美關稅拍板，台灣工具機暨零組件公會昨（20）日發布2026年工具機產業展望，理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲...

工具機產業訂單能見度 可望愈看愈遠

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI需求拉動下，包括東台集團、百德機械及上銀集團，都看好「科技+工具機」兩大產業雙...

賴總統引領工具機業 前進太空產業

賴清德總統昨（20）日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，希望公會未來可與政府國家發展政策對接，扶持國防工業，也希...

2025年外銷訂單金額創新高 資訊通信、電子 貢獻逾90%

台灣2025年外銷訂單金額創歷史新高，AI貢獻巨大。經濟部統計處長黃偉傑昨（20）日表示，2025年外銷訂單金額較202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。