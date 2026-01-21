台美關稅拍板 工具機業：今年全面甦醒 六成廠商預估營收成長一成

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導
台灣工具機公會發布對2026年產業景氣展望，認為台灣工具機產值與出口獲利將在2026年全面復甦，整體出口看增5%至10%。記者宋健生／攝影
台灣工具機公會發布對2026年產業景氣展望，認為台灣工具機產值與出口獲利將在2026年全面復甦，整體出口看增5%至10%。記者宋健生／攝影

台美關稅拍板，台灣工具機暨零組件公會昨（20）日發布2026年工具機產業展望，理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲利，將在2026年全面甦醒」，有六成廠商預估，今年營收、產業出口成長動能挑戰一成。

工具機公會昨日舉行「TMTS 2026工具機產業展望記者會」，陳紳騰指出，隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型、以及航太國防需求的爆發，帶動高精密設備需求全面熱絡。

其中，工具機產業有六成廠商看好今年營收成長5%至10%，產業出口也看增5%至10%。

加上台美對等關稅協議正式拍板，台灣工具機產值與出口獲利將在2026年全面甦醒。在此景氣轉折的關鍵時刻，預計將由3月登場的「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」領頭，向全球展現台灣智慧製造的強大韌性與國際競爭力。

針對近期台美經貿談判取得的突破性進展，陳紳騰表達高度感謝，並視其為2026年產業翻轉的重要契機。他樂觀預估，台灣工具機今年出口美國至少可成長6%至8%。

陳紳騰指出，台美對等關稅協議從原先稅率調降至15%，且不與原MFN（最惠國待遇）的稅率疊加，這意味著台灣已正式躋身美國主要逆差國中的「最優惠盟國待遇」。此舉讓台灣產品在美國市場的立足點首度與日本、南韓及歐盟對手齊平。

陳紳騰強調，「這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票。台灣工具機已做好準備，將成為全球韌性供應鏈中最核心、最值得信任的夥伴。」

陳紳騰指出，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。

緊扣景氣復甦浪潮，由工具機公會主辦的「台灣國際工具機展」將於3月25日至28日進駐台中國際會展中心，匯聚400家廠商、展出1,800個攤位，四天展期預計吸引7萬名國內外專業人士，其中包括3,500名尋求轉型方案的國際關鍵買主。

而今年參展陣容包含友嘉集團、上銀（2049）集團、永進機械、東台（4526）集團、程泰（1583）集團、發那科等產業龍頭，展現台灣業者在2026年價值轉型競賽中，爭取全球轉單紅利的強大決心。

工具機 美國 景氣

延伸閱讀

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美無止境關稅不可接受

南韓力爭不遜於台灣貿易待遇 業界憂美要求追加投資

去年外銷訂單7437億美元刷新高 AI明燈長亮至今年

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

相關新聞

AI 發威！去年外銷訂單創高 金額7,437億美元...成長26%

AI需求大爆發，經濟部昨（20）日公布2025年全年訂單7,437.3億美元，寫下歷史新高紀錄，年增26%。經濟部表示，...

去年對美接單增38%創高 金額達2,683億美元 為最大來源國

經濟部昨（20）日指出，2025年自美國接單金額達2,683.4億美元，持續穩坐台灣最大訂單來源國；去年自東協接單1,3...

台美關稅拍板 工具機業：今年全面甦醒 六成廠商預估營收成長一成

台美關稅拍板，台灣工具機暨零組件公會昨（20）日發布2026年工具機產業展望，理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲...

工具機產業訂單能見度 可望愈看愈遠

台灣工具機產業今年進入復甦的反轉年，在AI需求拉動下，包括東台集團、百德機械及上銀集團，都看好「科技+工具機」兩大產業雙...

賴總統引領工具機業 前進太空產業

賴清德總統昨（20）日接見台灣工具機暨零組件工業同業公會時表示，希望公會未來可與政府國家發展政策對接，扶持國防工業，也希...

2025年外銷訂單金額創新高 資訊通信、電子 貢獻逾90%

台灣2025年外銷訂單金額創歷史新高，AI貢獻巨大。經濟部統計處長黃偉傑昨（20）日表示，2025年外銷訂單金額較202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。