台美關稅拍板 工具機業：今年全面甦醒 六成廠商預估營收成長一成

台美關稅拍板，台灣工具機暨零組件公會昨（20）日發布2026年工具機產業展望，理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲利，將在2026年全面甦醒」，有六成廠商預估，今年營收、產業出口成長動能挑戰一成。

工具機公會昨日舉行「TMTS 2026工具機產業展望記者會」，陳紳騰指出，隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型、以及航太國防需求的爆發，帶動高精密設備需求全面熱絡。

其中，工具機產業有六成廠商看好今年營收成長5%至10%，產業出口也看增5%至10%。

加上台美對等關稅協議正式拍板，台灣工具機產值與出口獲利將在2026年全面甦醒。在此景氣轉折的關鍵時刻，預計將由3月登場的「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」領頭，向全球展現台灣智慧製造的強大韌性與國際競爭力。

針對近期台美經貿談判取得的突破性進展，陳紳騰表達高度感謝，並視其為2026年產業翻轉的重要契機。他樂觀預估，台灣工具機今年出口美國至少可成長6%至8%。

陳紳騰指出，台美對等關稅協議從原先稅率調降至15%，且不與原MFN（最惠國待遇）的稅率疊加，這意味著台灣已正式躋身美國主要逆差國中的「最優惠盟國待遇」。此舉讓台灣產品在美國市場的立足點首度與日本、南韓及歐盟對手齊平。

陳紳騰強調，「這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票。台灣工具機已做好準備，將成為全球韌性供應鏈中最核心、最值得信任的夥伴。」

陳紳騰指出，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。

緊扣景氣復甦浪潮，由工具機公會主辦的「台灣國際工具機展」將於3月25日至28日進駐台中國際會展中心，匯聚400家廠商、展出1,800個攤位，四天展期預計吸引7萬名國內外專業人士，其中包括3,500名尋求轉型方案的國際關鍵買主。

而今年參展陣容包含友嘉集團、上銀（2049）集團、永進機械、東台（4526）集團、程泰（1583）集團、發那科等產業龍頭，展現台灣業者在2026年價值轉型競賽中，爭取全球轉單紅利的強大決心。