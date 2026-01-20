快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會要求上市櫃公司分三階段全面接軌IFRS永續揭露準則，最快自2027年3月起，將有126家資本額百億元以上的上市櫃公司，在年報中率先揭露永續相關財務資訊。圖／本報資料照片
金管會要求上市櫃公司分三階段全面接軌IFRS永續揭露準則，最快自2027年3月起，將有126家資本額百億元以上的上市櫃公司，在年報中率先揭露永續相關財務資訊。此舉有助吸引更多永續資金來台，有助推升台股動能。

企業年報上揭露永續資訊，金管會指出有四大效益，一、有助企業納入國際指數成分股及ESG評等，增加能見度 ；二、吸引更多永續資金投入台灣；三、防止企業「漂綠」；四、加速永續轉型和承諾。

在適用對象與時程上，金管會規畫三階段推動。第一階段為實收資本額逾100億元的上市櫃公司，共126家，從2026會計年度起編製永續資訊，並在2027年3月16日前與年度財報同步公告申報，目前整體推動進度尚無重大落後。

證期局副局長黃厚銘說，第一階段的公司需以2026年底實收資本額是否達100億元作為適用判斷基準，並應及早規劃導入作業。

第二階段公司，是實收資本額50~100億元共118家，2027年編製、2028年申報。

黃厚銘說，第二階段公司須依參考範例擬訂自身導入計畫，並落實進度控管，最遲於2026年第1季前完成跨部門專案小組成立、導入計畫擬訂及重大差異辨識，且應按季提報董事會。

金管會已督導專案小組完成第一、二階段公司之IFRS永續揭露準則導入計畫參考範例，並供企業參考。

第三階段為資本額未滿50億元的上市櫃公司，約1,694家，2028年編製、2029年全面申報，屆時全體1,938家上市櫃公司將全數接軌國際永續準則。

黃厚銘說，第三階段公司，金管會將於2026年完成相關導入計畫參考範例，並持續辦理宣導說明，協助企業如期接軌國際永續揭露準則。

超歐趕陸！去年東協訂單首度超車港陸 躍升為台灣第2大訂單來源國

經濟部20日指出，美國2025年接單金額達2,683.4億美元，為我最大訂單來源國；東協去年接單1,395.4億美元，正式超...

新青安12月受理數重回4千戶大關 撥貸364億元創去年4月來新高

財政部20日公布去年12月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料，其中，12月撥貸戶及撥貸金額都有大幅增加，分別來到4,4...

金管會拍板永續揭露三階段上路 126家企業先行

金管會要求上市櫃公司分三階段全面接軌IFRS永續揭露準則，最快自2027年3月起，將有126家資本額百億元以上的上市櫃公...

4大國營事業去年「2虧2盈」 經部樂觀看待員工年終4.4個月

經濟部4大國營事業去年財報陸續出爐，經濟部國營司長胡文中今天表示，去年表現呈現「2虧2盈」，賺錢的是台電、台糖；被問及4...

AI好滋補！12月外銷訂單衝高762億美元 全年7437億美元創新高

經濟部20日公布114年全年外銷訂單金額為7437.3億美元，刷新歷史紀錄，表現優於預期，且年增率高達26％。外銷訂單包...

大陸廣播溢波干擾台灣電台 NCC將實測了解擬提因應

民眾近日反映FM94.4與FM99.6頻道放送內容，為中國的廣播電台，國家通訊傳播委員會（NCC）北區監理處處長蔡國棟今...

