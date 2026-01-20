生策會第8屆監事名單出爐 金融代表蔡宏圖、蔡明興、尹崇堯等6人入列

生策會20日舉行第八屆理監事選舉，超過300多位會員票選出35位理事、11位監事。今年當選理事名單中仍以科技界代表人數最多、共計14人；新一屆當選理事的金融界代表則由一人增到五人，其餘產、學、研、醫也全數到位，至於生策會會長、副會長推選預計要到3月3日揭曉結果。

生策中心經營長吳明發表示，本屆新任理事來自科技界的代表人數最多，這是合理的。現階段生技發展的關鍵，在於科技、醫療、醫院之間的交會與碰撞，才能催生新的應用與模式，當科技與醫療結合，再加上資本力量，產業發展速度自然會加快。

針對金融界的加入，吳明發也相當樂觀指出，台灣生技產業歷經二十多年發展，已從早期探索階段進入「加速發展、資本化」的階段。20年前大家就在談保險業、銀行業如何投資生技，但當時條件未成熟，如今產業成果逐漸浮現，金融界願意親自進場，而且多是董事長本人參與，決策效率與落實程度自然不同。

本屆當選生策會理事的科技界代表，包括廣達（2382）董事長林百里、緯創（3231）董事長林憲銘、華碩（2357）董長施崇棠、可成（2474）董事長洪水樹、崇越（5434）創辦人郭智暉、佳世達（2352）董事長陳其宏、宏碁（2353）董事長陳俊聖、仁寶（2324）董事長陳瑞聰、友達（2409）董事長彭双浪、和碩（4938）董事長童子賢、英業達（2356）董事長葉力誠、技嘉（2376）董事長葉培城、瑞昱（2379）榮譽董事長葉博任、 台達電（2308）董事長鄭平等14位企業負責人都成為新一屆理事。

金融界代表中，除了台新新光金控（2887）董事長吳東亮為續任理事之外，南山人壽（5874）董事長尹崇堯為生策會理事新成員，其餘的凱基金控（2883）副董沈榮津、國泰金（2882）董事長蔡宏圖、富邦金控（2881）董事長蔡明興都由上一屆的顧問轉為本屆正式理事，另外玉山金（2884）董事長黃男州為候補理事。

學研體系方面，本屆理事由原先二席擴增至四席，除中研院院士翁啟惠、生策研究中心經營長吳明發續任外，新增國衛院院長司徒惠康、工研院院長張培仁。醫院與大學體系理事共11席，包括台大教授楊泮池、台大醫學院院長吳明賢、成大校長沈孟儒、彰基總院長陳穆寬、北榮院長陳威明等關鍵醫療體系代表。

生技產業本屆僅保留一席，由承業生醫（4164）投資控股董事長李典穎出任，保瑞藥業（6472）董事長盛保熙則列為候補理事。但是生策會表示，內政部規定生策會理、監事人選最多僅能達到35席及11席，針對未能入選，但擁有成功經驗的代表，例如藥華醫藥（6446）事長詹青柳、執行長林國鐘等人，生策會將成立數個不同屬性的委員會，邀請這些重量級的代表加入，共同為台灣生技產業打拚。