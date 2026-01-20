沃旭920MW離岸風場風機完成安裝 估第3季全面商轉

快訊

中央社／ 台北20日電

沃旭能源今天宣布，總裝置容量920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場的最後1座風機，已於16日晚間安裝完成，正式宣告風機安裝工程圓滿結束，預計今年第3季全面商轉。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於台灣彰化外海約35至60公里處，共66座最新世代、單機容量14MW的SG 14-236離岸風機，從2025年2月啟動海上施工，並於同年4月展開風機安裝，由風機供應商西門子歌美颯搭配丹麥離岸風電運輸與安裝公司Cadeler最新打造的風機安裝船Wind Maker共同執行。

該風場為沃旭在亞太區首座透過2020年簽署的企業購售電合約，向企業客戶供應綠電的離岸風場。

風場在2025年7月達成首座風機發電，沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）今天透過新聞稿表示，隨著所有風機安裝完工，沃旭達成協助台灣擴大離岸風電建置的重要里程碑，也為沃旭能源同時執行有史以來規模最大的8.1GW離岸風場建置工程取得關鍵性成果。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆（JayaramNaidu）表示，在台灣海峽施工氣候窗限制以及具挑戰性的海洋條件下，團隊能在單一施工季度內完成920MW離岸風場所有風機安裝工程，毫無疑問是一項重大成就，不僅展現團隊在海事工程、船舶重件調度與安裝規劃上的高度協調，也凸顯精準的專案執行能力、嚴謹風險管理，以及高度重視安全規範的企業文化。

沃旭指出，安全管理是風場專案各階段的核心工作，從承包商遴選、船舶動員到海上施工，全程落實嚴謹的安全標準。自風機安裝工程啟動以來，共累計約13萬1576小時海上施工零失能傷害（zero lost-timeinjuries, LTI）的優異紀錄。

沃旭表示，後續施工團隊將持續推動大彰化西南第二階段及西北離岸風場風機併網工程、電力系統測試，及完成所有海纜相關工程，預計2026年第3季達成風場全面商轉。

施工 彰化 離岸風電

