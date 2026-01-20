經部金質獎摘18項 鐵砧山碳封存場拚2月底啟用

經濟部今天表示，所屬包含水利署與國營事業共18項工程設施獲獎，得獎件數創新高；其中，先前推動受阻的「鐵砧山碳封存場」獲佳作，並已在去年底完工，力拚2月底啟用灌注。

行政院公共工程委員會明天將舉辦「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，經濟部今天表示，所屬包含水利署及台電、中油及台水公司等單位共18項工程（設施）獲得「公共工程金質獎」殊榮。

其中「公共工程品質優良獎」取得2特優、6優等及5佳作的獎項、「公共設施維護管理獎」取得1特優、1優等及3佳作的獎項，整體得獎件數再創新高。

水利署所推薦7件工程（設施）全數均獲獎，顯現水利署工程全生命週期各階段管理嚴格把關，「大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程」及「荖濃溪（里嶺）伏流水統包工程-水管橋工程」2件工程更獲得特優獎項。

國營司指出，該2件工程分別使用國內首創最大口徑鋼製（WSP）推進管工法，於斷層處設置耐震設施，降低後續維運負擔，及採用樁柱式橋墩搭配自充填混凝土施作橋墩的創新工法、專利螺栓鎖固工具等方式，提升施工品質並降低職安風險，進而如期如質調度水源。

中油共4件工程（設施）獲獎，「永安液化天然氣廠」設施維護管理獲得特優獎項，該案透過電腦化維管系統，落實巡檢與維護，無災害工時425萬小時，有效提升設備可靠與營運穩定性，並推動節能減碳與生態保育，扮演煤轉氣能源政策的重要推手。

值得注意的是，先前推動受阻的苗栗鐵砧山碳封存場拿下公共工程品質獎佳作，為國內首座碳封存場，每年可灌注10萬噸二氧化碳，中油表示，鐵砧山碳封存場已在去年底完工，目前正在申請勞動部丙類危險性工作場所行政程序中，目標2月底啟用。

中油在苗栗推動碳封存試驗曾引發地方環境疑慮，對此，中油表示，持續與周邊居民進行溝通，近期也會邀集周邊鄰里到鐵砧山參觀，確保消除居民疑慮。

台電共6件工程（設施）獲獎，「161kV松樹~廣豐（航捷南）線電纜線路土木暨附屬機電統包工程」及「貴舍一次配電變電所（R/S）新建土建統包工程」2件工程獲得優等獎項，該2件工程分別整合潛盾、推管及明挖並運用智慧科技監控，兼顧既有開發區交通、生態與安全，及採預鑄工法變電所，以縮短工期，大幅度降低施工中職安風險，相關工程可確保供電穩定。

台水「南化複線-南化至左鎮送水管（二）段-送水管、南化複線-南化至左鎮送水管（二）段-聯通管（併案）」獲得佳作獎項，該工程串聯曾文、南化及高屏水源，提升跨區調度能力，並創全台雙大口徑管線共構隧道首例，穩定南部供水。