快訊

畫面曝光！台南五妃街、西門路口再現天坑 在地人：2年內3度塌陷

對完安心放寒假！115學測正式落幕 大考中心公布各科完整試題與解答

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

經部金質獎摘18項 鐵砧山碳封存場拚2月底啟用

中央社／ 台北20日電

經濟部今天表示，所屬包含水利署與國營事業共18項工程設施獲獎，得獎件數創新高；其中，先前推動受阻的「鐵砧山碳封存場」獲佳作，並已在去年底完工，力拚2月底啟用灌注。

行政院公共工程委員會明天將舉辦「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，經濟部今天表示，所屬包含水利署及台電、中油及台水公司等單位共18項工程（設施）獲得「公共工程金質獎」殊榮。

其中「公共工程品質優良獎」取得2特優、6優等及5佳作的獎項、「公共設施維護管理獎」取得1特優、1優等及3佳作的獎項，整體得獎件數再創新高。

水利署所推薦7件工程（設施）全數均獲獎，顯現水利署工程全生命週期各階段管理嚴格把關，「大安大甲溪聯通管工程-大甲溪輸水管第1標統包工程」及「荖濃溪（里嶺）伏流水統包工程-水管橋工程」2件工程更獲得特優獎項。

國營司指出，該2件工程分別使用國內首創最大口徑鋼製（WSP）推進管工法，於斷層處設置耐震設施，降低後續維運負擔，及採用樁柱式橋墩搭配自充填混凝土施作橋墩的創新工法、專利螺栓鎖固工具等方式，提升施工品質並降低職安風險，進而如期如質調度水源。

中油共4件工程（設施）獲獎，「永安液化天然氣廠」設施維護管理獲得特優獎項，該案透過電腦化維管系統，落實巡檢與維護，無災害工時425萬小時，有效提升設備可靠與營運穩定性，並推動節能減碳與生態保育，扮演煤轉氣能源政策的重要推手。

值得注意的是，先前推動受阻的苗栗鐵砧山碳封存場拿下公共工程品質獎佳作，為國內首座碳封存場，每年可灌注10萬噸二氧化碳，中油表示，鐵砧山碳封存場已在去年底完工，目前正在申請勞動部丙類危險性工作場所行政程序中，目標2月底啟用。

中油在苗栗推動碳封存試驗曾引發地方環境疑慮，對此，中油表示，持續與周邊居民進行溝通，近期也會邀集周邊鄰里到鐵砧山參觀，確保消除居民疑慮。

台電共6件工程（設施）獲獎，「161kV松樹~廣豐（航捷南）線電纜線路土木暨附屬機電統包工程」及「貴舍一次配電變電所（R/S）新建土建統包工程」2件工程獲得優等獎項，該2件工程分別整合潛盾、推管及明挖並運用智慧科技監控，兼顧既有開發區交通、生態與安全，及採預鑄工法變電所，以縮短工期，大幅度降低施工中職安風險，相關工程可確保供電穩定。

台水「南化複線-南化至左鎮送水管（二）段-送水管、南化複線-南化至左鎮送水管（二）段-聯通管（併案）」獲得佳作獎項，該工程串聯曾文、南化及高屏水源，提升跨區調度能力，並創全台雙大口徑管線共構隧道首例，穩定南部供水。

中油 水利署 生態保育

延伸閱讀

4大國營事業去年「2虧2盈」 經部樂觀看待員工年終4.4個月

高雄美昌抽水站增加抽水機組 改善右昌地區積淹水

土方之亂延燒 營造公會呼籲政府出面解決

花蓮193縣道北段6公里拓寬封閉13天 有望春節前通車

相關新聞

新青安12月受理數重回4千戶大關 撥貸364億元創去年4月來新高

財政部20日公布去年12月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料，其中，12月撥貸戶及撥貸金額都有大幅增加，分別來到4,4...

4大國營事業去年「2虧2盈」 經部樂觀看待員工年終4.4個月

經濟部4大國營事業去年財報陸續出爐，經濟部國營司長胡文中今天表示，去年表現呈現「2虧2盈」，賺錢的是台電、台糖；被問及4...

AI好滋補！12月外銷訂單衝高762億美元 全年7437億美元創新高

經濟部20日公布114年全年外銷訂單金額為7437.3億美元，刷新歷史紀錄，表現優於預期，且年增率高達26％。外銷訂單包...

大陸廣播溢波干擾台灣電台 NCC將實測了解擬提因應

民眾近日反映FM94.4與FM99.6頻道放送內容，為中國的廣播電台，國家通訊傳播委員會（NCC）北區監理處處長蔡國棟今...

2030新北全市燃油鍋爐退場 欣鑫天然氣LNG助企業轉型升級

響應新北市政府2030《全市燃油鍋爐退場》的淨零目標，森崴能源旗下欣鑫天然氣公司宣布已與知名金屬鑄造廠商簽訂採購合約，協...

私募股權助陣企業赴美投資 公會理事長邱德成提兩大新建議

台美貿易協定完成簽署，私募股權投資如何來助陣企業赴美投資取得更多資金活水至關重要，創投公會理事長，同時也是私募股權投資公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。