新青安12月受理數重回4千戶大關 撥貸364億元創去年4月來新高

財政部20日公布去年12月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料，其中，12月撥貸戶及撥貸金額都有大幅增加，分別來到4,443戶及364.71億元，月增率分別8.45%、10.11%，其中，12月撥貸額364.71億元，創去年4月以來新高；另外，受理戶數及金額也續增，分別來到4,360戶及346.87億元。

公股銀行主管分析，去年9月起新青安貸款不計入銀行法第72條之2限制後，貸款水龍頭「打開」，10月至12月受理件數已連三個月回升，另外，從申請到撥款雖然有時間差，不過，11月及12月的撥貸戶數也有所回升。

根據財政部統計，12月公股銀行受理新青安戶數4,360戶，受理金額346.87億元，與11月相比分別增加413戶、28.54億元，其中，受理戶數為去年5月以來新高；另外，12月撥貸戶數4,443戶，撥貸金額364.71億元，也比11月增加346戶、33.48億元，同步寫去年4月以來新高。

進一步檢視八大行庫12月受理新青安情形，其中，臺銀受理1,128件，受理金額88.9億元，皆在受理件數及受理金額居冠；合作金庫受理726件居次，受理金額53.36億元；土地銀行則以受理680件居於第三，受理金額53.86億元。

至於12月撥貸戶數，臺銀撥貸1,119戶居冠，土銀撥貸1,093戶居次，合庫撥貸727戶位居第三，兆豐銀行撥貸425戶排名第四，其餘四家行庫撥貸戶數皆低於400戶。

若與11月相比，在12月受理件數部分，包括臺銀、兆豐銀行、彰銀、合庫銀行、一銀、華南銀行、臺企銀皆比11月增加；至於12月撥貸件數部分，臺銀、土銀、兆豐、彰銀、合庫、台企銀皆比11月增加。

對於後續房市的看法，公股銀行主管也表示，由於選擇性信用管制仍持續，市場回歸剛性需求，預期在選擇性信用管制未放鬆前，短期內難以改變格局。