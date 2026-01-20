英業達：AI 需求持續暢旺 今年資本支出翻倍

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）總經理蔡枝安表示，2026 年資本支出預計是 2025 年的一倍以上，從 5 億美金跳升至超過 10 億美金，主要都是用在擴充產能，其中將近一半金額是用於購地及廠區基建，包含配電工程等等整個建築物的改良等等。公司指出，今年光 SMT 生產線就購置了近 30 條，同時在美國、墨西哥及泰國等地都買了新的廠房，可見需求有多旺。

北美的部分，廠區設在休士頓，於去年開始設廠，目前預計今年第1季會開始生產，公司預期未來還會持續擴大生產規模，將會有第二期、第三期的計劃加入。泰國的部分，目前正在蓋一個新廠，主要是用於伺服器，同時公司另外又買了三塊土地，將分割成兩塊區域，用於生產伺服器及筆電。而墨西哥所購置的新土地，主要是針對車用產品。

總體來說，今年的擴產主要聚焦在L6 level的生產，因為公司過往就是以 L6 為主。而L10的部分，將以美國休士頓廠作為主要生產據點，當初便是針對 L10、L11 去做生產規劃，不過目前仍在持續與客戶接觸中。公司認為今年在 L10、L11 的成長幅度由於ASP較高，再加上是新業務，會比L6大上不少。但這並不代表L6成長幅度不高，目前來看預計是兩位數以上的成長。

