2025年外銷訂單7437億美元創新高、年增26% 今年傳產訂單有望回升

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI需求帶動下，經濟部原預估2025年外銷訂單金額有機會挑戰7500億美元，結果揭曉。經濟部20日發布2025年全年外銷訂單7,437.3億美元，離7500億美元就差一步，但仍寫下歷史新高紀錄，成長率26%。經濟部表示，今年AI需求續看好，加上台美關稅底定，我國傳產貨品稅率優於競爭對手國，接單有望回升。

經濟部統計指出，2025年12月接單金額為762億美元，創歷年單月新高，年增43.8%，表現優於預期。

累計2025年全年訂單金額7,437.3億美元，亦創歷年新高，年增26%，增幅為近四年來新高。

經濟部統計處長黃偉傑表示，2025年全球都籠罩在美國對等關稅陰影下，對經濟部充滿不確定性，但出現「一盞明燈」，就是AI，且AI又排除在對等關稅之外，拉動訂單。但因為AI需求太強大，掩蓋傳產受到中國大陸供給過剩、外溢效果擠壓需求，加上我傳產對等關稅偏高，因此，傳產接單表現並不好。

他表示，而今談判談得很漂亮，工具機、機械、及汽車零組件等對等關稅率15%，與日本、南韓、歐盟都在同一立足點，跟中國大陸、東南亞、越南相較，稅率又有競爭力，將有望提升傳產訂單。惟目前台美關稅尚未簽署，目前尚未反映在訂單上。

經濟部 關稅 AI

