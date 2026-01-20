4大國營事業去年「2虧2盈」 經部樂觀看待員工年終4.4個月

經濟部4大國營事業去年財報陸續出爐，經濟部國營司長胡文中今天表示，去年表現呈現「2虧2盈」，賺錢的是台電、台糖；被問及4大國營事業員工年終是否均有4.4個月，他說，將按程序審定，「樂觀看待」。

據國營事業財報，中油去年稅前虧損新台幣91億元，累計虧損804億元；台水去年虧損49.7億元，虧損連年擴大，累計虧損9.21億元；台糖去年則大賺74.6億元，寫下新高。

至於台電，截至11月賺736億元，累計虧損3484億元，外界估計台電全年至少會賺600億元，結束連續3年虧損。

胡文中今天接受媒體訪問表示，2025年4大國營事業經營情況已大致出爐，原本立法院編列預算預計繼續虧損的台電，最終受惠國際能源價格下跌與電價調整，成功轉虧為盈已無懸念。

他進一步說，中油原先預估去年應有盈餘，但隨著油價頻頻探低，本身具油氣事業部門的中油不免受影響，加上油價公式長期受限於「亞鄰最低價」及天然氣售價顧及民生等政策因素，最終呈現虧損。

中油2020年起已連續虧損6年，且負債率逾93%，對於經濟部是否同意中油增資計畫，胡文中表示，中油已連兩年提報增資計畫，經濟部在審議中，要進一步思考增資必要性。

胡文中指出，台糖去年比較特別，大幅獲利74.6億元，對此台糖公司董事長吳明昌日前更宣布普發給每位員工3600元的獎勵金。台水長期以來是4大國營事業經營最困難者，包括水價已31年凍漲，近期供水韌性計畫也多，公共工程經費頗高。

被問及水價漲價計畫，胡文中表示，水價合理化一直由水利署與台水公司持續討論中，但尚須時間。

至於4大國營事業員工年終是否均有4.4個月，胡文中說，這部分會按程序審定，並表態「樂觀看待」。