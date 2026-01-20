快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

AI好滋補！12月外銷訂單衝高762億美元 全年7437億美元創新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
114全年外銷訂單規模7437.3億美元，改寫歷史紀錄。圖／本報資料照片
114全年外銷訂單規模7437.3億美元，改寫歷史紀錄。圖／本報資料照片

經濟部20日公布114年全年外銷訂單金額為7437.3億美元，刷新歷史紀錄，表現優於預期，且年增率高達26％。外銷訂單包括12月、第4季，以及全年，均創同期新高紀錄。

經濟部表示，12月外銷訂單762億美元，創歷年單月新高紀錄，年增率高達43.8%，AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求殷切，客戶積極備貨，推升外銷訂單規模，但部分傳統產業受海外競爭及需求動能低緩影響，抵銷部分增幅。

經濟部指出，114年全球經濟展現韌性，AI應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，致114年全年接單7437.3億美元，年增幅度達26%。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策等不確定性因素仍影響全球經貿表現，但AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，可維繫我國外銷接單成長動能。

經濟部同時預估115年1月外銷訂單規模為700～720億美元，較114年12月為低，但年增率仍高達45.7％～49.9％。

經濟部

延伸閱讀

亂局見真金！關稅案、地緣政治攪局 法人：黃金結構性需求強

台積電：依客戶需求擴大投資美國 最先進製程留台灣

經部：台積不會變美積

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

相關新聞

AI好滋補！12月外銷訂單衝高762億美元 全年7437億美元創新高

經濟部20日公布114年全年外銷訂單金額為7437.3億美元，刷新歷史紀錄，表現優於預期，且年增率高達26％。外銷訂單包...

大陸廣播溢波干擾台灣電台 NCC將實測了解擬提因應

民眾近日反映FM94.4與FM99.6頻道放送內容，為中國的廣播電台，國家通訊傳播委員會（NCC）北區監理處處長蔡國棟今...

2030新北全市燃油鍋爐退場 欣鑫天然氣LNG助企業轉型升級

響應新北市政府2030《全市燃油鍋爐退場》的淨零目標，森崴能源旗下欣鑫天然氣公司宣布已與知名金屬鑄造廠商簽訂採購合約，協...

私募股權助陣企業赴美投資 公會理事長邱德成提兩大新建議

台美貿易協定完成簽署，私募股權投資如何來助陣企業赴美投資取得更多資金活水至關重要，創投公會理事長，同時也是私募股權投資公...

土方之亂延燒 營造公會呼籲政府出面解決

國土署今年1月1日實施營建剩餘土方全流向管理政策，政策上路後缺乏暫置場、沒有最終去處，導致營建業跳腳、工程停擺。營造公會...

關稅利多 工具機公會：6成廠商看好今年營收成長5%-10%

台灣工具機產業在歷經2025年的結構性修正與市場磨練後，於2026年開春隨即迎來景氣翻轉的重大利多。台灣工具機暨零組件公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。