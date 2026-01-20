AI好滋補！12月外銷訂單衝高762億美元 全年7437億美元創新高

經濟部20日公布114年全年外銷訂單金額為7437.3億美元，刷新歷史紀錄，表現優於預期，且年增率高達26％。外銷訂單包括12月、第4季，以及全年，均創同期新高紀錄。

經濟部表示，12月外銷訂單762億美元，創歷年單月新高紀錄，年增率高達43.8%，AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求殷切，客戶積極備貨，推升外銷訂單規模，但部分傳統產業受海外競爭及需求動能低緩影響，抵銷部分增幅。

經濟部指出，114年全球經濟展現韌性，AI應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，致114年全年接單7437.3億美元，年增幅度達26%。

展望未來，經濟部表示，地緣政治及貿易政策等不確定性因素仍影響全球經貿表現，但AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，可維繫我國外銷接單成長動能。

經濟部同時預估115年1月外銷訂單規模為700～720億美元，較114年12月為低，但年增率仍高達45.7％～49.9％。