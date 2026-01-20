財政部統計出爐！新青安12月撥貸364.71億元 去年4月以來新高

快訊

中央社／ 台北20日電
財政部今天公布新青安2025年12月統計，撥貸戶數與金額續增，分別達4443戶、新台幣364.71億元，為去年4月以來新高。 圖／聯合報系資料照
財政部今天公布新青安2025年12月統計，撥貸戶數與金額續增，分別達4443戶、新台幣364.71億元，為去年4月以來新高；受理戶數與金額也續增，達4360戶、346.87億元。行庫主管觀察，隨著新青安申貸不占用銀行法限額，挹注房貸資金動能，短期房市仍處於修正階段。

根據最新統計，去年12月新青安受理戶數4360戶，金額346.87億元，較11月增加413戶、28.54億元，受理戶數為去年5月以來新高；撥貸戶數4443戶，撥貸金額364.71億元，月增346戶、33.48億元，均為去年4月以來新高。

檢視8大行庫去年12月承作新青安情形，台銀受理1128戶最多，合庫銀受理726戶次之，土銀受理680戶排名第3，兆豐銀受理463戶排名第4，一銀受理413戶排名第5，其餘公股銀受理戶數都不到400戶。

撥貸情形方面，台銀撥貸1119戶居冠，土銀撥貸1093戶排名第2，合庫銀撥貸727戶排名第3，兆豐銀撥貸425戶排名第4，彰銀撥貸344戶排名第5，台企銀撥貸306戶排名第6，華南銀撥貸226戶排名第7，一銀撥貸203戶排名第8。

與11月數據相較，8大公股行庫除土銀外，受理戶數均呈月增；而整體撥貸戶數占受理比率方面，自96.57%略增至96.62%。

行庫主管分析，隨著新青安不計入銀行法第72條之2不動產放款比率限制，挹注房貸資金動能，短期房市處於修正階段，續呈量縮、價盤整格局，而在央行選擇性信用管制政策延續下，交易量能是否將反轉，或出現回暖空間，仍須持續觀察。

