大陸廣播溢波干擾台灣電台 NCC將實測了解擬提因應

民眾近日反映FM94.4與FM99.6頻道放送內容，為中國的廣播電台，國家通訊傳播委員會（NCC）北區監理處處長蔡國棟今天表示，訊號物理特性易受天候、地形等影響，出現溢波現象，也就是境外訊號干擾，台灣不時有接收到中國廣播的類似案例，目前將派員實測了解，若為干擾頻繁，將提報跨部會討論因應。

有民眾日前在社群媒體Threads發文表示，在桃園市大溪區收聽廣播，調至FM99.6頻道，會是中國的電台，且廣播內容涉及政治議題。

蔡國棟告訴中央社記者，FM99.6在台灣屬於空頻，由於廣播頻率具有全球一致性，訊號物理特性容易受天候、地形等影響，出現溢波現象，也就是境外訊號干擾，台灣不時有接收到中國廣播的類似案例。

蔡國棟提到，近期NCC也接獲民眾陳情指出，FM94.4頻道可聽到中國的廣播電台，經查台灣本島信號薄弱，金門則收聽不到，但馬祖因距離中國較近，可清楚收聽。

至於FM99.6頻道的情形，蔡國棟表示，已接獲1件陳情案，將了解影響範圍，並派人實地測試，由於NCC為監理單位，負責電波監測，若需要調整頻率規劃或採取相關反制措施，必須跨部會討論。

蔡國棟說明，針對中國的溢波訊號，過去NCC會請鄰頻電台的業者協助，以降低溢波影響。另外，NCC曾於2024年公告警廣桃竹苗地區與雲嘉南地區2地區改用新頻率，2區域從原本AM改為FM頻率，可提升聲音品質，加上從台灣打出此頻率的電波，民眾會優先聽到比較強的訊號內容，也可改善中國頻率干擾。