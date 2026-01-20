快訊

2030新北全市燃油鍋爐退場 欣鑫天然氣LNG助企業轉型升級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
2030新北全市燃油鍋爐退場， 欣鑫天然氣LNG助企業轉型升級。圖／欣鑫天然氣提供
2030新北全市燃油鍋爐退場， 欣鑫天然氣LNG助企業轉型升級。圖／欣鑫天然氣提供

響應新北市政府2030《全市燃油鍋爐退場》的淨零目標，森崴能源旗下欣鑫天然氣公司宣布已與知名金屬鑄造廠商簽訂採購合約，協助其將重油鍋爐改換為潔淨低碳的液化天然氣（LNG）。同時將全力協助全台偏鄉工廠汰換重油鍋爐，提供獨步業界的ISO Tank與槽車客製化供氣，以實際行動踐行產業減碳及能源轉型的承諾。

為改善空氣品質、達成淨零目標，新北市繼成功輔導工廠、發電廠停止使用燃煤鍋爐，轉而使用天然氣，並在2022年底前全面完成工業燃煤鍋爐與汽電共生機組退場，成為全國首座工業「無煤城市」，大幅降低PM2.5等空氣污染。下一步目標轉向燃油鍋爐全面轉型，計畫2030年前達成。

欣鑫天然氣指出，將燃煤、重油鍋爐改為LNG，除能顯著降低燃料成本，更可減少約28%的二氧化碳當量。相較於重油，LNG幾乎不含硫成分，能有效消除硫氧化物（SOx）排放，並大幅降低氮氧化物（NOx）與PM2.5等懸浮微粒，是改善周邊環境空氣品質的最佳解方。

但因部分地區天然氣管線缺乏，為突破障礙，欣鑫利用獨有的ISO Tank和槽車供氣陸運模式，依客戶用量需求建置單點供氣站，將燃煤、重油鍋爐轉型，改成LNG，並成功打破地理限制。近日已與知名金屬鑄造廠商簽訂採購合約，將多年重油鍋爐改換為LNG，邁出淨零轉型的一大步 。

天然氣 PM2.5 空氣品質

