私募股權助陣企業赴美投資 公會理事長邱德成提兩大新建議

台美貿易協定完成簽署，私募股權投資如何來助陣企業赴美投資取得更多資金活水至關重要，創投公會理事長，同時也是私募股權投資公會理事長邱德成建議儘快放寬私募基金的「99 人上限」之外，還提出二大新建議，包括投資一定比例以上公建的私募基金可適用穿透式課稅、以及把海外科學園區等同於公共投資的範疇來鬆綁私募基金或保險業的投資。

邱德成提出的建議包括，第一，政府研議私募股權基金投資公共建設或基礎建設達一定比例者，適用租稅穿透課稅的條件，讓投入公共建設與基礎建設的長期資本，能有更可預期的租稅環境。第二，配合產業全球布局，思考將海外科學園區等同公共建設的投資範疇，協助台灣企業在全球關鍵節點建立更完整的供應鏈。

他表示，私募基金的相關規範應該要放寬，才能把餅作得更大，企業也更能從私募基金得到更多資金活水對外投資，他形容，這將是打通台灣私募股權與資產管理產業「任督二脈」的關鍵。邱德成認為，私募股權並不是短期資金，而是長期陪伴企業成長、協助產業升級與轉型的重要夥伴，而放寬人數，不僅能吸引更多專業投資人與家族辦公室參與，更能為「兆元投資方案」提供更深厚的資金沃土，讓民間資金在制度清楚、風險可控的前提下，有效且穩健地參與國家建設。

邱德成是在一場由投信投顧公會舉辦的「私募基金制度與台灣資產管理產業」座談會上提出上述的看法。他指出，台灣正處於轉型的關鍵時刻，除了看到政府展現了前所未有的決心，積極推動「亞洲資產管理中心」與「兆元投資國家方案」之外，這兩大計畫的背後，其實指向同一個核心命題：如何讓台灣豐沛的民間資金，真正轉化為支持實體產業發展的動能？

邱德成分析，從私募股權的角度來看，台灣具備極佳的條件，台灣有世界級的科技實力，也累積了規模可觀的長期資金，特別是保險資金與高資產投資人，本身就適合進行長期投資，但目前這些資金仍以固定收益類型配置為主，在邱德成看來，保險與高資產投資者的資金，與台灣產業發展之間的連結仍有深化的空間。

「尤其台灣股市市值已名列全球第七大，但在私募股權與另類投資商品的多元性與深度上，仍有進步的空間！」邱德成說。他也認為，近年來，台灣在國際經貿與產業發展上出現重要進展，無論是台美經貿談判的成果，或是半導體、AI 與高科技供應鏈加速走向全球，都顯示台灣正站在新的發展階段，產業能否持續往前，除了企業本身的競爭力之外，制度是否能同步調整、有效支撐產業發展，將是關鍵因素，所以應要儘快修改私募基金「99 人上限」的相關規範。

邱德成分析，私募基金已對投資人資格進行嚴謹把關，但人數上限確實限制了基金在規模化與專業化上的發展，而放眼國際，成熟市場多以投資人資格與風險承受能力作為監理基礎，而非單純的人數限制，因此，放寬人數，不僅能吸引更多專業投資人與家族辦公室參與，更能為「兆元投資方案」提供更深厚的資金沃土，讓民間資金在制度清楚、風險可控的前提下，有效且穩健地參與國家建設。