金價飆新高 銀樓業估農曆年前站上每錢19,000元

金價再創新高，銀樓黃金牌價20日來到每錢18,590元新天價。業者表示，市場預估農曆過年前很有機會站上每錢19,000元；而臺銀最新報告指出，聯準會主席鮑爾面臨刑事調查，加上美國對格陵蘭虎視眈眈，金價有機會繼續上行挑戰4,700美元。

國際金價觸及歷史高點，銀樓黃金牌價20日來到每錢新台幣18,590元，較前一日上漲120元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信分析，銀樓牌價創下歷史新高，目前整體黃金多頭趨勢不變，預期今年國際金價可望達到每英兩5,000美元，若觀察銀樓牌價，市場預期農曆過年前很有機會站上每錢19,000元，簡單換算約是國際金價4,700至4,800美元左右，而他也認為今年看到每錢20,000元的機率非常大。

此外，石文信指出，根據往年經驗，每年年底時聖誕節前後期貨有結倉等動作，等到隔年1至2月則會有加倉或減倉的轉換，因此金價有波動屬正常；目前也未見民眾大量出手賣金，應是抱持觀望態度，等待後續高點，但通常在農曆尾牙12月16日(2月3日)之後會有一波民眾選擇賣出，屆時市場也會比較活絡。

另外，臺銀報告指出，上週金價上漲85美元，持續運行於去年11月以來的上升軌道中，並將歷史價位進一步推高，短中長期移動平均線多頭排列，中期指標MACD開口向上，另外鮑爾面臨刑事調查引發市場擔憂，此為川普政府想要干預聯儲貨幣政策的手段，且美國對格陵蘭虎視眈眈，金價有機會繼續上行挑戰4,700美元。

但臺銀也提醒，短期指標KD與RSI於超買區，另外美國揭露多項數據普遍表現良好，顯示經濟狀況穩健，且芝商所再度針對貴金屬調整保證金，成本提高下恐影響投資者進場意願，加上伊朗地區緊張情勢有所緩和，不排除金價仍有可能回檔測試4,600美元。