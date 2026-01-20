關稅利多 工具機公會：6成廠商看好今年營收成長5%-10%

台灣工具機產業在歷經2025年的結構性修正與市場磨練後，於2026年開春隨即迎來景氣翻轉的重大利多。台灣工具機暨零組件公會20日發布2026工具機產業展望，理事長陳紳騰表示，「台灣工具機產值與出口獲利，將在2026年全面甦醒」，有六成廠商預估，今年營收可望有5%至10%增長，整體出口也將成長5%至10%。

台灣工具機暨零組件公會今天在台北W飯店舉行「TMTS 2026工具機產業展望記者會」，陳紳騰在會中作了以上表示。他指出，隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型、以及航太國防需求的爆發，帶動高精密設備需求全面熱絡。

加上台美對等關稅協議正式拍板，台灣工具機產值與出口獲利將在2026年全面甦醒。在此景氣轉折的關鍵時刻，預計將由3月登場的「台灣國際工具機展(TMTS 2026)」領頭，向全球展現台灣智慧製造的強大韌性與國際競爭力。

針對近期台美經貿談判取得的突破性進展，陳紳騰表達高度感謝，並視其為2026年產業翻轉的重要契機。陳紳騰指出，台美對等關稅協議從原先稅率調降至15%，且不與原MFN(最惠國待遇)的稅率疊加，這意味著台灣已正式躋身美國主要逆差國中的「最優惠盟國待遇」。此舉讓台灣產品在美國市場的立足點，首度與日本、韓國及歐盟對手齊平。

陳紳騰強調：「這不只是數字的調降，更是進入全球競爭新賽局的門票。台灣工具機已做好準備，將成為全球韌性供應鏈中最核心、最值得信任的夥伴」。

陳紳騰進一步指出，過去台廠在美國市場因高額實質稅賦處於苦戰，如今協議釋放出的稅賦利潤，將直接轉化為廠商研發與轉型的能量，預期今年工具機與零組件產業景氣將迎來顯著成長。

緊扣景氣復甦浪潮，由工具機公會主辦的「台灣國際工具機展」，將於3月25日至28日，首度進駐全新旗艦級場地—台中國際會展中心，匯聚400家廠商參展、展出1,800個攤位，4天展期預計吸引7萬名國內外專業人士，其中包括3,500名尋求轉型方案的國際關鍵買主。

工具機公會表示，此次參展攤位全數額滿，仍有逾百家業者候補，這股強勁的參展熱潮，展現出台灣業者在2026年價值轉型競賽中，爭取全球轉單紅利的強大決心。

本屆展會以「AI賦能．智造永續」為主題，不僅展示前瞻性高附加價值技術，更首度對標應用產業、以「生態系」方式跨品牌展出。透過AI與永續的雙軸轉型力道，引領產業邁向數位與綠色製造新局，全面爭取半導體、國防航太與先進車用等高端市場的轉單紅利。

而今年參展陣容包含友嘉集團、上銀集團、永進機械、東台集團、程泰集團、發那科等產業龍頭，並有多個專業展團與館別參與，包括德國館、瑞士館、美國館、韓國館、刀具館、軸承館。

值得一提的是，永進機械、東台集團等14家廠商首次以「生態系展出」的形式強強聯手，透過整合上下游協力廠商，展現跨品牌合作的聚合力量，呈現最完整的智慧製造解決方案。這些重量級品牌與組團參與，呈現從整機、零組件、刀具、控制系統到自動化解決方案的完整圖像，進一步凸顯台灣在全球供應鏈的整合能量。

此外， 超精密加工設備製造聯盟-SPEMA，由海德漢、德川機械、百德機械、福碩科技、徠通科技、大光長榮與福裕事業共同展出；中華民國精密機械發展協會亦集結高明精機、洽群機械、大立機器、嵩富機械，展現產業資源整合與協同合作的深厚實力。