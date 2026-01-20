威廉博萊投資管理2026年亞洲市場展望：實體資產的反擊

面對地緣政治緊張局勢升溫與宏觀經濟的不確定性，全球資本市場展現了驚人的韌性。威廉博萊投資管理（WBIM）20日舉行2026年亞洲市場展望研討會，威廉博萊合夥人暨全球策略師Olga Bitel 定義新投資體制—「實體資產的反擊」（The Revenge of the Tangibles），她指出。未來數年的關鍵成長驅動力，包括AI能力擴展、能源轉型、實體基礎建設及國防需求，這些實體領域的發展將推動全球經濟更廣泛且強勁的成長 。

威廉博萊指出投資市場個重大的轉折：投資邏輯正在從過去十年的「美國與無形資產（軟體/互聯網）」主導，轉向「全球與有形資產（基礎建設/硬體）」主導。投資人過去十年只需要投資美國股市（US Equities）就能獲得極佳報酬。但現在與未來的投資報酬將更廣泛地分布於全球各地，不再僅限於美國。

目前正進入一個新的建設周期(Building Cycle)，重點在於實體基礎設施，主要涵蓋三大領域：AI基礎設施：包含算力（Compute）與數據中心（Datacenters）／能源 (Energy)：電網改良、核能、再生能源、天然氣／國防 (Defense)：歐洲與日本的國防建設、無人機、機器人、衛星通訊。

為了對應「美國優先」與 AI 競賽，各國會強化國防與能源安全，這會帶動對工業大宗商品 (Industrial Commodities) 與稀土 (Rare Earths) 的巨大需求。這些政策雖然帶有保護主義色彩，但實質上會刺激更強勁的經濟成長，且投資機會將分散於各行各業。更強的經濟成長意味著殖利率曲線更陡峭以及更高的利率，這對銀行業是有利的。

過去投資人偏好高資本回報率（ROIC）的輕資產公司。但現在領先成長的公司多為重資產（Asset Heavy），雖然短期 ROIC 看起來較低，但它們才是當前的成長引擎。