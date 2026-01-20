快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

產業支持是否擴大加碼？ 卓揆：已請金融機構主動關懷企業提供支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美對等關稅以底定，行政院20日召開記者會說明，院長卓榮泰表示，政府將會持續啟動產業溝通，此外，他也已經跟金融機構溝通過，希望能主動關懷並提供業者金融服務支持；秘書長張惇涵也補充，上周五賴總統以召集政院及公股行庫進行討論，希望經濟部及公股行庫要主動去關懷中小企業，讓中小企業在目前談判的階段性成果之上能夠更成長茁壯。

對於未來台美對等貿易協定（ART）相關文本也需要送至立法院審議，不過外界憂心目前在野黨的狀況是否能順利？對此，卓榮泰表示，，政府就談判相關內容要向民眾報告、產業溝通，因此賴總統與行政院等都會到各產業去，說明該產業未來面臨重要事項報告，也聽取業者聲音。

卓榮泰說，政院已經印製台美關稅產業支持方案小冊子，過去各場次座談會也都有發給業界，這個工作會持續進行，後續將請金融機構主動提供金融支持服務，主動詢問客戶是否需要金融相關協助。

張惇涵也補充，對於產業支持部分，除了目前已經有的930億特別預算以外，在高科技的產業行政院提出AI新十大建設的計畫，以及六大區域均衡台灣的計畫之外，在中小企業的部分，也有中小企業多元振興方案，此外，在上周五，賴總統特別邀集了卓榮泰院長，經濟部長龔明鑫以及公股行庫共同開會，在會中也已取得共識，希望經濟部及公股行庫要主動去關懷中小企業，讓中小企業在目前談判的階段性成果之上能夠更成長茁壯。

對於後續的國會溝通，卓榮泰說明，依據條約締結法協定需要國會同意，未來會向國會說明，這次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，將就已經進行的部分充分說明，也誠懇期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。

卓榮泰強調，目前談判結果已讓民眾稍稍感到有進展，產業界也支持目前談判共識，後續將簽署的貿易協定也會秉持同樣原則；國會完全掌握正確資訊，兩院才能於對等關係下進行行政立法合作，讓國家跨步向前走。

中小企業 卓榮泰 公股行庫

延伸閱讀

楊珍妮曝談判秘辛二度落淚 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

台美關稅談判關鍵布局 卓榮泰揭露「黃金計畫」與台灣模式

今早未與卓榮泰同框 陳其邁應邀參加「富邦凹子底開發案」上梁典禮

相關新聞

金士頓再登2025《富比士》美國最大私人企業前30強

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布，再度榮登《富比士》（Forbes）「2025年美國最大私人公司」排行榜，並躍升為第2...

打破台積電迷思 ETF報酬率不見得光靠「含積量」

隨著台股靠台積電一檔撐起半邊天，ETF（指數型股票基金）也得靠「含積量」獲投資人青睞嗎？事實上並非如此，國內投信業者所發行的ETF各類排名顯示，有些ETF即使台積電成分占比不高，但含息總報酬率依然勝過其他「含積量」更高的ETF......

台美關稅談判底定 中經院預測 今年GDP成長上修至4.14%

台美關稅談判底定，中經院昨（19）日公布最新預測，上修2026年經濟成長率至4.14％，出口規模上看7,608億美元，年...

輝達台北總部設計法規不符恐卡關？ 劉世芳：有解方

輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區，預計26日送台北市都委會審議都市計畫變更。然輝達的建築設計上恐不易符合綠容率要...

中經院估今年GDP站上4.14% 林啟超：仍有上修空間

台美關稅談判底定，國內智庫率先交出亮眼經濟預測數字。中經院評估，在AI硬體需求持續強勁帶動下，相關商品出口與進口仍將穩健...

社宅政策轉彎？劉世芳：2026至2027年優先推動40處、1.1萬戶

立法院內政委員會19日邀請內政部就「興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。內政部長劉世芳指出，社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。