產業支持是否擴大加碼？ 卓揆：已請金融機構主動關懷企業提供支持

台美對等關稅以底定，行政院20日召開記者會說明，院長卓榮泰表示，政府將會持續啟動產業溝通，此外，他也已經跟金融機構溝通過，希望能主動關懷並提供業者金融服務支持；秘書長張惇涵也補充，上周五賴總統以召集政院及公股行庫進行討論，希望經濟部及公股行庫要主動去關懷中小企業，讓中小企業在目前談判的階段性成果之上能夠更成長茁壯。

對於未來台美對等貿易協定（ART）相關文本也需要送至立法院審議，不過外界憂心目前在野黨的狀況是否能順利？對此，卓榮泰表示，，政府就談判相關內容要向民眾報告、產業溝通，因此賴總統與行政院等都會到各產業去，說明該產業未來面臨重要事項報告，也聽取業者聲音。

卓榮泰說，政院已經印製台美關稅產業支持方案小冊子，過去各場次座談會也都有發給業界，這個工作會持續進行，後續將請金融機構主動提供金融支持服務，主動詢問客戶是否需要金融相關協助。

張惇涵也補充，對於產業支持部分，除了目前已經有的930億特別預算以外，在高科技的產業行政院提出AI新十大建設的計畫，以及六大區域均衡台灣的計畫之外，在中小企業的部分，也有中小企業多元振興方案，此外，在上周五，賴總統特別邀集了卓榮泰院長，經濟部長龔明鑫以及公股行庫共同開會，在會中也已取得共識，希望經濟部及公股行庫要主動去關懷中小企業，讓中小企業在目前談判的階段性成果之上能夠更成長茁壯。

對於後續的國會溝通，卓榮泰說明，依據條約締結法協定需要國會同意，未來會向國會說明，這次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，將就已經進行的部分充分說明，也誠懇期待國會在正確資訊下與政院對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。

卓榮泰強調，目前談判結果已讓民眾稍稍感到有進展，產業界也支持目前談判共識，後續將簽署的貿易協定也會秉持同樣原則；國會完全掌握正確資訊，兩院才能於對等關係下進行行政立法合作，讓國家跨步向前走。