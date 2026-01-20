台美關稅底定 加速供應鏈重組掀併購潮 資誠助台商打國際盃

台美關稅正式底定，雙方將擴大供應鏈投資合作，在供應鏈區域化與AI轉型加速的多重挑戰下，企業為快速取得關鍵技術、網羅頂尖人才、開拓新市場並強化供應鏈韌性，紛紛將全球化布局、策略性投資與防禦性跨國併購列為核心策略。資誠聯合會計師事務所舉辦「從併購到整合：打造韌性企業的跨國併購」研討會，從併購前、中、後的完整生命週期出發，透過系統性策略與風險管理框架及多起跨國案例，協助企業掌握趨勢、管控風險，提升整合效益與長期價值。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長段士良指出，儘管總體經濟不確定，台商全球化腳步仍持續加速，2025年上半年海外併購件數創歷史新高。他強調，成功併購關鍵在於「安全交易、有效溝通與快速整合」，需結合稅務、法律、財務及產業專業團隊，並善用AI等工具強化治理與風險監控，助企業由「被動財務投資者」轉型為「主動結盟打國際盃」。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師陳民卿分析，2024年第3季降息後全球併購市場大型交易明顯回升，但2025年4月美國關稅新政讓部分市場活力稍降，企業多持觀望態度，卻加速供應鏈重組與韌性提升，台商尤為積極。展望2026年，隨政策明朗、供應鏈持續調整及AI、新能源需求提升，預期全球及台商海外併購動能將持續增強。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務協理謝旻璇表示，併購評估階段的盡職調查，往往左右併購架構與談判空間。以稅務盡職調查為例，買方可掌握標的公司的稅務體質、歷史風險與潛在曝險，做為設計最適併購架構與契約保障條款，並作為未來營運與架構優化依據。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務協理賴景怡則指出，併購交易能否成功且長遠，關鍵在於兼顧經營策略、管理安排與稅務效率，建議交易前盤點資金來源、規劃收益回流，預先檢視潛在稅負與監管限制，才能在交易完成時就為後續營運奠定穩健基礎。

法律面向上，普華商務法律事務所合夥律師張家健聚焦困境企業收購（Distressed Sales），解析市場趨勢、風險樣態，並分享如何透過併購架構、契約條款與風險分配機制，盡可能降低買方投資風險。他指出，當看似誘人的低價收購機會出現時，若欠缺完整的財稅法營運各方面檢視，往往在交割後才真正開始面對隱形風險。關鍵不在於「撿便宜』，而是要在風險可控的前提下，有信心且放心地完成交易。

財務面向上，資誠普華國際財務顧問公司執行董事洪惠玲說明，財務盡職調查與交易出價、合約條款及交割價金計算息息相關，並以「Cash Free, Debt Free」找補機制說明其對最終價金與權益分配的實質影響。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務副總經理林宛萱進一步強調，一樁成功的併購交易，絕非在簽約或交割時畫上句點，而是一場橫跨併購前、中、後期的長期抗戰，併購後整合建議以「以終為始」思維先明確併購動機與策略目標，確保標的獨立穩定運作的同時，建立及時準確財稅資訊與治理機制，並設計可執行的整合計畫與行動方案，透過專案管理、關鍵績效指標（KPI）、溝通及激勵機制來凝聚共識、克服變革阻力，協助企業實現從「被動式風險管理」轉向「主動式價值創造」。

資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師謝淑美補充，發動併購的企業多數都已適用全球最低稅負制（支柱二），因買方將標的納入合併範圍而產生遵循需求外，更應及早檢視雙方結合後的潛在影響，例如出價或契約協商時就反映責任或風險分配，則也能精準地衡量併購內部報酬率及投後綜效。

陳民卿強調，併購市場已從單純擴大規模轉向驅動「企業轉型與商業重塑」。台商若能掌握併購節奏，善用跨境投資、產業整合與科技導入，將開啟新一輪成長循環。併購執行者需以「併購總體效益」為核心視角，兼顧多元整合需求，設計合宜KPI並定期檢視綜效，並在必要時善用第三方專業資源建構整合藍圖與專案管理機制。唯有如此，企業才能在跨國併購浪潮中，不只是完成一筆交易，而是真正實現併購綜效、強化韌性，並提升在全球競爭力。