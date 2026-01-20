快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

海纜七法之一 「商港法」修法三讀

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

近年我國發生多起海底電纜遭破壞事件，行政院推動「海纜七法」修法，其中「商港法」去年12月中即通過部分條文修正，20日院會三讀再次修法，增訂船舶於商港區域外發生海難事故、屆期未改善者，得按日連續處罰。此次修法亦將主管機關名稱調整為交通部

立委林岱樺提案說明，我國商港法第53條規定，就船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域。增加屆期未改善者，得按日連續處罰之規定。

三讀條文明定，船舶於商港區域外，因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域；屆期未改善者，得視情節按日連續處罰。

交通部日前回應，船舶發生海難或其他意外事故，依國際公約及「商港法」規定為船舶所有人責任，為避免船體、殘油及所裝載貨物對環境造成污染及阻礙航行安全，交通部航港局均依「商港法」命船舶所有人及船長採取應變措施，若其態度消極並將依法開罰。

交通部表示，參考海難案件處理實務，已依照原法案規定辦理，包含限期提報船內殘油抽除計畫、限期提報船上貨物及其他物件或已落海物件之打撈移除計畫、限期提報船及其殘骸移除計畫等。

交通部認為，若能修法授權航港局得視情況連續處罰，將可與該解釋令相互搭配，更能有效嚇阻船舶所有人消極拖延，採取更積極之應變措施，建議可納入本次修正，並建議保留該局對於不同個案之裁量空間。

交通部 電纜 林岱樺

延伸閱讀

商港法修正 意外事故船隻擺爛可按日連罰

封關滿月 海南自貿港成績亮眼 增逾5000外貿企落戶

王定宇曝：已定位到墜海F-16位置 尋求國外深海打撈設備

影／貨櫃輪27只貨櫃落海…1擱淺 航港局要船方移除並提打撈計畫

相關新聞

金士頓再登2025《富比士》美國最大私人企業前30強

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布，再度榮登《富比士》（Forbes）「2025年美國最大私人公司」排行榜，並躍升為第2...

打破台積電迷思 ETF報酬率不見得光靠「含積量」

隨著台股靠台積電一檔撐起半邊天，ETF（指數型股票基金）也得靠「含積量」獲投資人青睞嗎？事實上並非如此，國內投信業者所發行的ETF各類排名顯示，有些ETF即使台積電成分占比不高，但含息總報酬率依然勝過其他「含積量」更高的ETF......

台美關稅談判底定 中經院預測 今年GDP成長上修至4.14%

台美關稅談判底定，中經院昨（19）日公布最新預測，上修2026年經濟成長率至4.14％，出口規模上看7,608億美元，年...

輝達台北總部設計法規不符恐卡關？ 劉世芳：有解方

輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區，預計26日送台北市都委會審議都市計畫變更。然輝達的建築設計上恐不易符合綠容率要...

中經院估今年GDP站上4.14% 林啟超：仍有上修空間

台美關稅談判底定，國內智庫率先交出亮眼經濟預測數字。中經院評估，在AI硬體需求持續強勁帶動下，相關商品出口與進口仍將穩健...

社宅政策轉彎？劉世芳：2026至2027年優先推動40處、1.1萬戶

立法院內政委員會19日邀請內政部就「興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。內政部長劉世芳指出，社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。