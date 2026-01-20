海纜七法之一 「商港法」修法三讀

近年我國發生多起海底電纜遭破壞事件，行政院推動「海纜七法」修法，其中「商港法」去年12月中即通過部分條文修正，20日院會三讀再次修法，增訂船舶於商港區域外發生海難事故、屆期未改善者，得按日連續處罰。此次修法亦將主管機關名稱調整為交通部。

立委林岱樺提案說明，我國商港法第53條規定，就船舶於商港區域外因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域。增加屆期未改善者，得按日連續處罰之規定。

三讀條文明定，船舶於商港區域外，因海難或其他意外事故致擱淺、沉沒或故障漂流者，航港局應命令船長及船舶所有人採取必要之應變措施，並限期打撈、移除船舶及所裝載貨物至指定之區域；屆期未改善者，得視情節按日連續處罰。

交通部日前回應，船舶發生海難或其他意外事故，依國際公約及「商港法」規定為船舶所有人責任，為避免船體、殘油及所裝載貨物對環境造成污染及阻礙航行安全，交通部航港局均依「商港法」命船舶所有人及船長採取應變措施，若其態度消極並將依法開罰。

交通部表示，參考海難案件處理實務，已依照原法案規定辦理，包含限期提報船內殘油抽除計畫、限期提報船上貨物及其他物件或已落海物件之打撈移除計畫、限期提報船及其殘骸移除計畫等。

交通部認為，若能修法授權航港局得視情況連續處罰，將可與該解釋令相互搭配，更能有效嚇阻船舶所有人消極拖延，採取更積極之應變措施，建議可納入本次修正，並建議保留該局對於不同個案之裁量空間。