金士頓再登2025《富比士》美國最大私人企業前30強

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布，再度榮登《富比士》（Forbes）「2025年美國最大私人公司」排行榜，並躍升為第28名。金士頓同時持續蟬聯排行榜中「技術硬體與設備」類別第一名，展現品牌在快速變遷的科技產業中持續穩健成長的實力，並進一步鞏固其業界領導地位。

金士頓表示，公司多年來持續領銜記憶體與儲存產業，不僅連續20餘年蟬聯全球第三方DRAM 記憶體模組市佔冠軍，更八度登上全球通路SSD市場龍頭寶座。

《富比士》指出，這些亮眼佳績反映出金士頓卓越且穩定的產品品質，以及與全球合作夥伴、客戶間所建立的深厚信任關係。金士頓的成功，來自於其簡單卻深具力量的品牌信念：Built on Commitment。近40年來，這項核心理念引領著企業文化與營運模式。自1987年創立以來，金士頓逐步成長為全球科技領導品牌，並始終堅守對卓越品質、可靠效能及客戶服務的品牌承諾。

金士頓表示：「秉持『Built on Commitment』的品牌理念，並長期堅守企業願景，我們很榮幸再度獲得《富比士》的肯定。金士頓持續拓展產品布局、深化全球合作夥伴關係，並在效能與可靠性上不斷樹立產業標竿，逐步建立穩健的競爭優勢。憑藉扎實的產業基礎與業界深厚的合作關係，金士頓一步步累積出今日的成果。」

為回饋消費者的支持，並一同喜迎新年，金士頓特別推出「開運迎新春 好禮帶著走」慶祝活動。自2月2日至2月15日止，凡購買任一金士頓產品，即可獲得限量「2026 馬上系列」紅包組。金士頓與消費者一同迎接新春，為嶄新的一年注入滿滿好運。