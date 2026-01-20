台美投資信保機制出爐 鄭麗君：倍數可到最高20倍、分五期規劃

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長鄭麗君20日表示，台美關稅與經貿談判在歷經9個多月磋商後，已取得階段性成果。針對外界關心的投資MOU與「台灣模式」的具體設計，信用保證機制將在既有國家融資保證制度下另設專案，不動用中小企業信保基金，初步規劃保證成數約五至六成、承載倍數約15至20倍，估算實際所需信保專款規模約為62.5億至100億美元，並採五年分期、分階段建立，聚焦在高科技半導體產業。

在對等關稅部分，鄭麗君指出，台灣已確認適用15%且不疊加的關稅待遇，與歐盟、日本、韓國及瑞士等美國主要貿易夥伴採取相同計算方式。未來當最惠國（MFN）稅率低於15%時，適用15%；若MFN高於15%，則依原稅率計算，確保我國產品在國際市場上與主要競爭國站在同一起跑點，有助於提升工具機、機械、醫療器材等傳統產業出口競爭力。

針對美方依《232條款》進行的產業安全調查，鄭麗君表示，台灣已率先取得半導體及其衍生品的優惠安排，包括配額內免稅、配額外15%關稅，且未來若稅率低於15%，將從其低。其他如汽車零組件、木材、家具及航空零組件，也分別獲得免稅或優惠待遇。雙方並同意建立持續磋商機制，針對未來新增的232調查項目，確保台灣能取得相對有利條件。

在投資合作方面，鄭麗君指出，台美雙方已完成簽署投資MOU，正式納入「台灣模式」作為合作架構，在企業投資部分，主要是以高科技產業赴美投資規劃，包含既有及未來計畫；融資部分，MOU文字明確載明為「up to」2500億美元，並非外界誤傳的至少或政府出資，且台灣模式不同於日、韓的政府直接出資模式，而是延續我國過往成功經驗，由企業自主、金融機構授信、政府提供信用保證。

鄭麗君強調，未來信保機制將在既有國家融資保證機制下，建立專案機制，不動用中小企業信保基金，初步規劃保證成數約五至六成、承載倍數約15至20倍，估算實際所需信保專款規模約為62.5億至100億美元，並採分期、分階段建立。

此外，鄭麗君也提到，整體投資戰略核心在於「根留台灣、布局全球」，並非供應鏈外移，而是透過加法甚至乘法的方式，延伸我國高科技產業的國際影響力。台灣在製造與客製化方面具備優勢，美國則擁有創新與研發能量，雙方合作可形成高度互補的產業加乘效果。

展望後續，鄭麗君表示，台灣將在未來數周內，與美國貿易代表署完成台美對等貿易協議的簽署，內容將涵蓋關稅、非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動、環境保護及雙向投資等議題。待協議完成後，台美關稅談判將告一段落，雙邊經貿關係也將進一步升級為AI與高科技產業的戰略夥伴關係。

