快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

國土署：施工中案件若需暫置土方 可向地方政府申請

中央社／ 台北20日電

「土方之亂」惹議，國土署說，目前既有土資場及最終處置場域總容量約1.5億立方公尺，足以因應營建工程需求，沒有開放農地暫置或用於農地改良。國土署指出，施工中案件如需暫置土方，可依規定向地方政府申請，但須做好管理措施。

高雄美濃大峽谷案引發各界重視，為防範非法傾倒廢土，內政部國土署今年1月1日起要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報；另祭出4項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載砂石土方等。

國土署透過新聞稿指出，為解決業者因應土方去化所面臨的困難，行政院顧問李孟諺昨天率內政部參事蔡長展及國土署代理署長朱慶倫，邀各縣市政府參與「推動土方全流程管理因應對策」說明會。

國土署說，會中達成共識，中央與地方應共同確保土石方管理及去化措施符合法律規範，並請各縣市政府積極媒合既有土資場收受土方，以確保施工中工程安全。

國土署表示，與會地方政府表達，目前有土方暫置急迫性，會中結論為，施工中案件如有土方暫置需求，依規定向地方申請，就可以暫置土方，但須做好相關管理措施。

國土署補充，中央已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填及填埋型土資場等擴增方案，共計可提供1.5億立方公尺，尚可滿足未來去化量。請地方政府利用內政部提供公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，以提供長期合法土方去處。

此外，國土署說，截至19日，全國裝機總申請量為5929輛，裝機中683輛，已有5246輛可上路，加上環境部環保車機砂石專用車1832輛，共有7078輛可立即清運土石方，尚未裝設GPS的業者應盡速向內政部申請裝置及完成審驗。

國土署 內政部 砂石

延伸閱讀

急開土方新制協調會 楊瓊瓔示警：恐重創全台營建業

土方之亂疑爆停工潮 高雄市有解：營建工地直送高雄港區土地

土方新制讓土方無處去 高雄業者預言：春節後有中小型包商倒閉潮

「土方之亂」有解？工地開不了工炸鍋了 何欣純促台中港釋地5公頃救急

相關新聞

金士頓再登2025《富比士》美國最大私人企業前30強

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布，再度榮登《富比士》（Forbes）「2025年美國最大私人公司」排行榜，並躍升為第2...

打破台積電迷思 ETF報酬率不見得光靠「含積量」

隨著台股靠台積電一檔撐起半邊天，ETF（指數型股票基金）也得靠「含積量」獲投資人青睞嗎？事實上並非如此，國內投信業者所發行的ETF各類排名顯示，有些ETF即使台積電成分占比不高，但含息總報酬率依然勝過其他「含積量」更高的ETF......

台美關稅談判底定 中經院預測 今年GDP成長上修至4.14%

台美關稅談判底定，中經院昨（19）日公布最新預測，上修2026年經濟成長率至4.14％，出口規模上看7,608億美元，年...

輝達台北總部設計法規不符恐卡關？ 劉世芳：有解方

輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區，預計26日送台北市都委會審議都市計畫變更。然輝達的建築設計上恐不易符合綠容率要...

中經院估今年GDP站上4.14% 林啟超：仍有上修空間

台美關稅談判底定，國內智庫率先交出亮眼經濟預測數字。中經院評估，在AI硬體需求持續強勁帶動下，相關商品出口與進口仍將穩健...

社宅政策轉彎？劉世芳：2026至2027年優先推動40處、1.1萬戶

立法院內政委員會19日邀請內政部就「興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。內政部長劉世芳指出，社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。