國土署：施工中案件若需暫置土方 可向地方政府申請

「土方之亂」惹議，國土署說，目前既有土資場及最終處置場域總容量約1.5億立方公尺，足以因應營建工程需求，沒有開放農地暫置或用於農地改良。國土署指出，施工中案件如需暫置土方，可依規定向地方政府申請，但須做好管理措施。

高雄美濃大峽谷案引發各界重視，為防範非法傾倒廢土，內政部國土署今年1月1日起要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報；另祭出4項精進措施，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載砂石土方等。

國土署透過新聞稿指出，為解決業者因應土方去化所面臨的困難，行政院顧問李孟諺昨天率內政部參事蔡長展及國土署代理署長朱慶倫，邀各縣市政府參與「推動土方全流程管理因應對策」說明會。

國土署說，會中達成共識，中央與地方應共同確保土石方管理及去化措施符合法律規範，並請各縣市政府積極媒合既有土資場收受土方，以確保施工中工程安全。

國土署表示，與會地方政府表達，目前有土方暫置急迫性，會中結論為，施工中案件如有土方暫置需求，依規定向地方申請，就可以暫置土方，但須做好相關管理措施。

國土署補充，中央已全面盤點可去化的土石方去處，包括台北港、台中港、高雄港及各縣市大型開發案、低窪地回填及填埋型土資場等擴增方案，共計可提供1.5億立方公尺，尚可滿足未來去化量。請地方政府利用內政部提供公有土地清冊、協調國營事業土地或閒置工業區暫置土方，並成立公有土資場或調度中心，以提供長期合法土方去處。

此外，國土署說，截至19日，全國裝機總申請量為5929輛，裝機中683輛，已有5246輛可上路，加上環境部環保車機砂石專用車1832輛，共有7078輛可立即清運土石方，尚未裝設GPS的業者應盡速向內政部申請裝置及完成審驗。