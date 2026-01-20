快訊

陳冲：關稅只是手段 曝「海湖劇本」真正意圖

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

行政院近日公布對美關稅談判結果，並以跨國稅率比較自評成果優於多數經濟體；不過，在野黨則從我國長期競爭力等提出質疑，認為台灣恐在談判中處於相對不利位置，朝野為此持續交鋒。對此，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲昨（19）日發表專文指出，若僅聚焦稅率高低，恐忽略美方真正的戰略意圖。

陳冲強調，「讓美國再次偉大」是川普陣營戰略的重要一環。至於台灣在台積電產能外移後，是否仍能維持科研能量、人才優勢與戰略夥伴地位？這不是川普關心的。參透合縱連橫各有妙用，就能破解、不再入局海湖的劇本。

陳冲以「川普說─勿謂言之不預」為題發表專文指出，關稅並非美國政策核心目的，而是談判工具。他回顧美國總統川普陣營於2024年底提出、外界俗稱「海湖莊園協議」的《重構全球貿易體系指引》，內容早已揭示美國運用關稅作為槓桿，換取他國重大產業投資，並在貿易與安全議題上爭取更有利條件。

陳冲整理該協議至少三項與關稅談判高度相關的重點，包括以取消或調整關稅換取關鍵產業投資、藉由關稅創造談判籌碼以迫使他國在貿易與安全議題讓步，以及透過關稅政策的反覆與不確定性，製造恐懼與疑慮、放大談判壓力。陳冲直言，這些策略在過去數月的國際談判中屢見不鮮，並非臨時起意。

陳冲並舉例，川普近日針對北約與格陵蘭議題放話，暗示不配合美國安全立場的國家恐面臨加徵關稅，正是上述策略的具體展現。他指出，美國官員隨後在受訪時多次提高對半導體投資規模的期待，顯示關稅爭議背後的核心並非稅率本身，而是產業與供應鏈布局。

陳冲指出，過去一年多次呼籲，期盼主事者能多讀海湖莊園協議以及戰國策（合縱連橫），以為決策捭闔、判斷虛實的參考，但似乎只是wishful thinking。戰國策早已明示，合縱連橫各有妙用，近日美國在格陵蘭布局，與歐盟過招，其結局究竟是秦國15年不敢窺函谷關？還是秦一統天下？且看有無蘇秦或張儀出世。

